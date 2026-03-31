Nico Sorin presenta su documental “Diario Ártico”, un registro de cómo compuso su sinfonía en ese extremo helado del mundo

El próximo viernes 3 de abril se proyecta en Artlab (Roseti 93, CABA) Diario Ártico un documental del compositor y realizador argentino Nico Sorin que registra el proceso creativo de su segunda sinfonía en uno de los territorios más extremos del planeta.

Luego de sus experiencias en la Antártida —donde compuso su Sinfonía Antártica—, Sorin viaja al Ártico durante un mes con un objetivo preciso y a la vez incierto: escribir una nueva obra en condiciones de aislamiento, enfrentado a un paisaje que no ofrece referencias ni concesiones.

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Lo que comienza como un archivo personal deriva en una película que documenta el vínculo entre creación, cuerpo y entorno en estado puro.

En Diario Ártico, la música no aparece como resultado sino como proceso. La cámara acompaña ese tránsito: la soledad, el clima, el silencio, la percepción alterada del tiempo. En ese contexto, componer implica exponerse.

La obra se construye entre la fragilidad y la persistencia, entre la contemplación y el desgaste, en una geografía donde cada decisión tiene peso físico.

La presentación en Artlab expande esa experiencia más allá del formato cinematográfico. La jornada comenzará con el solo set Ártico, una serie de improvisaciones registradas durante la expedición, donde el material sonoro emerge directamente del entorno y del momento. Luego se proyectará el documental y se abrirá una conversación con el artista.

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El cierre propone un desplazamiento adicional con Concierto Bipolar, una obra que pone en diálogo la Sinfonía Ártica y la Sinfonía Antártica. Dos composiciones nacidas en polos opuestos del planeta que, reunidas, configuran una misma pregunta: qué ocurre cuando la creación se enfrenta a la escala de la naturaleza.

Formado en Berklee College of Music y con una trayectoria que abarca la música sinfónica, el cine, el rock y la electrónica, Sorin ha construido un recorrido singular dentro de la escena argentina. En este proyecto, ese recorrido se condensa en una experiencia donde la música ya no es solo lenguaje, sino también territorio.

Nico Sorin presenta Diario Ártico en Artlab

Viernes 3 de abril a las 19 · Artlab (Roseti 93, CABA)

Entradas disponibles AQUI



RB / EM