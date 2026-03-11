Hallaron un pingüino subantártico en la costa del Río de la Plata en Vicente López y fue rescatado

Un inusual hallazgo sorprendió a vecinos del partido bonaerense de Vicente López: un pingüino rey, una especie típica de regiones subantárticas, apareció en la costa del Río de la Plata y debió ser rescatado por personal de Defensa Civil. El animal fue encontrado debilitado y fuera de su hábitat natural, lo que generó preocupación entre especialistas y autoridades locales.

El ejemplar fue hallado durante el fin de semana en la ribera del municipio del norte del conurbano bonaerense. Tras recibir el aviso de vecinos que advirtieron su presencia, equipos de rescate se acercaron al lugar para asistir al ave marina, que se encontraba en una situación de riesgo.

Luego del operativo, el pingüino fue trasladado al Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikén, ubicado en la localidad de Belén de Escobar. Allí permanece bajo observación veterinaria mientras especialistas evalúan su estado de salud y trabajan en su rehabilitación.

Una especie muy lejos de su hábitat

El animal pertenece a la especie pingüino rey (Aptenodytes patagonicus), considerada la segunda más grande del mundo, solo superada por el pingüino emperador. Habitualmente habita en islas frías del Atlántico Sur, como las Georgias del Sur, Malvinas y Sandwich del Sur, así como en zonas cercanas a la Antártida.

Por ese motivo, su aparición en el Río de la Plata llamó especialmente la atención, ya que se trata de un ambiente muy diferente al que esta especie suele frecuentar. De hecho, especialistas remarcan que el hallazgo dentro del estuario del río es un hecho poco frecuente.

Aunque cada año algunas especies de pingüinos llegan a la costa bonaerense durante sus desplazamientos, el ingreso de un pingüino rey hasta el interior del Río de la Plata es considerado inusual.

Qué pudo haber pasado

Los expertos analizan distintas hipótesis para explicar cómo el animal llegó hasta esa zona. Una de las posibilidades es que haya sido arrastrado por las corrientes marinas, lo que lo llevó cada vez más hacia el interior del estuario.

Otra explicación está vinculada con el proceso natural de muda de plumaje, una etapa que ocurre una vez al año y durante la cual los pingüinos renuevan completamente sus plumas. Durante ese período suelen perder peso y energía, lo que podría haber debilitado al ejemplar y facilitado que se desviara de su ruta habitual.

En ese contexto, el ave fue considerada en situación de varamiento, es decir, cuando un animal marino aparece fuera de su hábitat y necesita asistencia para sobrevivir.

Actualmente, el pingüino se encuentra bajo cuidados veterinarios en la Fundación Temaikén, donde especialistas monitorean su hidratación, alimentación y estado general. El objetivo es lograr su recuperación para que pueda ser liberado nuevamente en su ambiente natural.

Los equipos de rescate trabajan para estabilizar al animal antes de evaluar su traslado hacia zonas del sur del país, donde habitan normalmente este tipo de especies.

Mientras tanto, el hallazgo generó gran curiosidad entre vecinos y usuarios en redes sociales, que se sorprendieron al ver a un animal típico de regiones australes en la costa del conurbano bonaerense.

