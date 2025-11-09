Noche de los Museos: las mejores fotos de otra cita cultural multitudinaria

La Noche de los Museos reunió a más de un millón doscientas mil personas que salieron a las calles para visitar de forma libre y gratuita los más de 300 espacios que formaron parte de la 21° edición del evento. La cifra, indicada según estimaciones del Gobierno de la Ciudad, se trató de un récord histórico.

El que es considero el mayor encuentro cultural del año volvió a poner en valor la diversidad del patrimonio cultural porteño y nacional, ofreciendo un menú amplio y variado acompañado por actividades especiales, talleres y recorridos inmersivos ofrecidos por los espacios participantes.

Durante esta edición, la Noche de los Museos atrajo a una multitud récord que se distribuyó a lo largo de los distintos barrios porteños en el marco de una programación y propuestas que invitaban a explorar desde los grandes emblemas hasta los tesoros barriales de la Ciudad.

En este evento, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) ofreció sus colecciones permanentes y visitas guiadas temáticas, como "Quinquela Martín para chicos", y su muestra temporal, en este caso la muestra conmemorativa "Carlos Gorriarena. Retrato de un momento" por el centenario del arista.

El Centro Cultural Recoleta (CCR), por su parte, inauguró la "Torre de Pisa de Spaghettis" de Marta Minujín y abrió todas sus salas con exposiciones de arte contemporáneo. A la par, la Usina del Arte (La Boca) presentó una combinación de lo patrimonial y lo performático con visitas guiadas y talleres creativos.

La inauguración de la artista fue uno de los eventos principales de la jornada, ella se hizo presente con su energía característica junto a la impactante obra de casi 20 metros de altura, completamente recubierta por más de 14 mil paquetes de fideos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se hizo presente, destacó el alcance mundial de Minujín y expresó la intención de que la artista tenga una obra permanente de gran escala en los parques de la ciudad. Además, la ministra de Cultura Gabriela Ricardes celebró la "vuelta de sus obras monumentales a los espacios públicos".

Dentro del Museo Nacional de Arte Oriental (MNAO) los visitantes pudieron disfrutar de un acercamiento interactivo a culturas milenarias con actividades especiales para la ocasión, como juegos tradicionales coreanos y un espacio participativo donde el público podría sumarse a la muestra con sus propias fotos.

Espacios de gran valor histórico y antropológico, como el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, también se sumaron a la muestra. En este caso, el mencionado espacio dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofreció un caleidoscopio de visitas guiadas, música y danzas, una búsqueda del tesoro y producción de títeres.

En Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones (Montserrat), cuya apertura ya fue todo un evento, la institución brindó una visita a su sede histórica y conectó la historia cultural con el debate político, exhibiendo por primera vez archivos desclasificados que documentan la filiación masónica de figuras como Raúl Alfonsín y Juan Domingo Perón.

La Torre Monumental (Retiro), la cual ya destaca por su valor arquitectónico, se convirtió durante esta noche en un mirador privilegiado y también ofreció un taller de estampado para que los visitantes pudieran llevarse sus propias remeras con sellos inspirados en la silueta de la torre.

Otros circuitos temáticos también fueron muy populares entre el público, como San Telmo, donde el Museo Moderno (MAMBA) y el MACBA abrieron sus puertas combinándose con la apertura del Museo Histórico Nacional.

En Parque Patricios fue posible visitar el Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad en Boedo, el cual presentó su historia económica y muestras fotográficas, al mismo tiempo que la Biblioteca del Congreso de la Nación y el Cabildo presentaron una inmersión en la memoria argentina en Montserrat.

La recién reabierta Casa de la Cultura, ex diario La Prensa, se volvió un punto de encuentro con conciertos y una performance de fileteado en vivo, junto al Museo del Mate, novedad de la 21° edición del evento con más de 2600 piezas sobre la infusión nacional, destacaron en la zona de Avenida de Mayo y Microcentro.

En Palermo también se sumó el Planetario Galileo Galilei, que ofreció proyecciones sobre Marte cada 20 minutos, jazz en vivo y un mapping sobre su cúpula.

Instituciones educativas de la UBA, como la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y 44 escuelas públicas y privadas, como el Colegio Mariano Moreno y las Escuelas Normales, también se sumaron con espacios de exhibición y actividades, permitiendo descubrir el acervo histórico y pedagógico de la educación porteña.

En síntesis, la Noche de los Museos mostró un evento maduro, de alta calidad y programación diversa diseñada para educar, entretener e invitar a la participación activa en el universo de la cultura de las más de 1.200.000 personas que se acercaron este año para celebrar la diversidad de la Ciudad de forma colectiva.

