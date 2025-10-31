Marta Minujín presenta su nueva obra de arte: "Torre de Pisa de spaghettis" de 20 mts

La artista Marta Minujín presenta su nueva obra de arte en el Centro Cultural Recoleta el próximo 8 de noviembre. Se trata de "Torre de Pisa de spaghettis" de 20 metros de altura, y que se suma así a una serie de esculturas monumentales.

La instalación, construida con spaghettis, propondrá un recorrido interior accesible mediante una rampa, permitiendo la circulación de público general y personas con movilidad reducida y contará con música seleccionada y un video animado que relata el trayecto simbólico de la torre desde Pisa hasta Buenos Aires. La pieza se suma así al largo recorrido de Minujín con obras en gran escala.

La obra inaugurará la 21ª edición de La Noche de los Museos. De 19 a 2 h más de 300 espacios culturales abrirán con entrada libre y sin costo, ofreciendo exhibiciones, talleres, intervenciones, música en vivo, mapping y actividades para toda la familia, con transporte sin costo.

Además, este sábado 1° de 15 a 20 h y el domingo 2 de 11 a 20 h el Centro Cultural Recoleta será sede del Festival Día de Muertos, una celebración con presentaciones musicales de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, el trío Las Adelas y el Mariachi Gigante de La Plata. La propuesta es organizada por la Embajada de México en Argentina y la provincia de Tlaxcala, con el apoyo del grupo Bimbo.