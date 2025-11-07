Este 8 de noviembre, en el marco de la Noche de los Museos 2024, una de las experiencias más singulares estará lejos del típico circuito porteño. En la galería Azulay Art, la artista visual Nora Lanzieri invita a recorrer "Las Catrinas están de Ronda", una exposición que traslada a Buenos Aires la esencia del Día de Muertos, una celebración mexicana que honra a los seres queridos fallecidos desde la fiesta, la música y el ritual.

La muestra propone algo que pocas veces se ve en Argentina. Fotografías tomadas en pueblos como Xico y Naolinco conviven con instalaciones de botellas, flores de cempasúchil y objetos intervenidos. Todo el montaje fue producido entre México y Buenos Aires. “Fue un año de trabajo. Hubo mucha gente que me ayudó. No fue solo mi parte creativa, sino un trabajo en equipo”, explicó Lanzieri en diálogo con PERFIL.

El proyecto nació en 2022, cuando la artista recibió una invitación desde México para exponer. En ese momento ya tenía claridad sobre el tema. “Yo tenía dos ideas en mente. Una era trabajar con el Día de Muertos y las catrinas”, recordó. Esa certeza se convirtió en una muestra que desarma estereotipos sobre la muerte y revela una faceta luminosa de la tradición mexicana.

Uno de los núcleos centrales del recorrido es el Altar de botellas, construido con cuarenta y nueve botellas de licor con flores de cempasúchil —la flor sagrada, símbolo de guía para las almas—. No hay velas ni calaveras comerciales. Lanzieri tomó la estructura simbólica del altar mexicano y la transformó en arte contemporáneo. “No quería hacer un altar tradicional. Yo quería crear uno propio, hecho con elementos que ellos usan y que representara su espiritualidad”.

La participación del público es clave. En la instalación Raíces de la tradición mexicana, los visitantes pueden girar las tablas e interactuar con las imágenes. “No quiero que el espectador solo mire. Quiero que sienta que forma parte de la experiencia”, afirmó la artista.

El color amarillo domina el recorrido. En México representa vida, luz y divinidad. Lanzieri lo utiliza como un punto de contacto entre fotografía e instalación. “El amarillo es luz. Es sol. Es divinidad. Es espiritualidad. Por eso lo elegí”.

La relación entre vida y muerte aparece desde una perspectiva emocional y celebratoria. Para la cultura mexicana, la muerte no es ausencia sino regreso. “La muerte es parte de la vida, y así la vemos. Siempre existe la creencia de que los muertos regresan a compartir los alimentos con los vivos”, dijo la curadora mexicana Blanca Vargas durante la apertura.

Esa visión transformó también a la propia artista. “Ellos esperan a sus seres queridos. Les ponen la comida que les gustaba. Hay señales. Vos dejás un vaso de tequila y al día siguiente está más bajo”, relató. Luego confesó: “Yo cuento esto y se me pone la piel de gallina”.

El recorrido cierra con una obra que funciona como autorretrato espiritual. En una catrina aparece un texto que sintetiza el vínculo entre arte, memoria y permanencia. “Aunque me morí, no me fui, sigo tomando fotos”, se lee. Para Lanzieri, esa frase es una declaración de identidad.

La gestora cultural mexicana Martha Josefina Aguilar Nájera destacó el valor de traer esta propuesta al país: “Se hizo un esfuerzo enorme para que ustedes vean un pedacito de nuestra cultura. El éxito en México no podía ser menos aquí”.

Para Lanzieri, la muestra tiene un único propósito: “Quiero que el público se lleve una sensación de alegría, no de tristeza. Que entienda que para ellos la muerte es encuentro, no despedida”.

La muestra puede visitarse en Azulay Art, ubicada en Av. del Libertador y Callao, en Recoleta, y permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa. Durante la Noche de los Museos, este sábado 8 de noviembre, la galería abrirá en horario especial de 19 a 2 AM. La reserva debe realizarse a través del formulario online disponible en los canales oficiales de la galería.