La Noche de los Museos: todos los detalles sobre la 21° edición del evento cultural más importante de la Ciudad

El sábado 8 de noviembre en Buenos Aires se celebra la 21° edición de la noche cultural más importante de la Ciudad: La Noche de los Museos.

La iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, te invita a descubrir y explorar la riqueza cultural que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.

De 19 a 02 h, habrá ingreso libre y gratuito a más de 300 museos y espacios socioculturales distribuidos por los diversos barrios de Buenos Aires. Te vas a encontrar con una agenda especial que incluye exposiciones, exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, espacios de exploración, DJ en vivo, shows musicales, serenatas, espectáculos de magia, visitas guiadas —también teatralizadas—, proyecciones, experiencias inmersivas y mapping.

Buenos Aires se transformará así en un gran escenario cultural donde cada espacio invitará a compartir experiencias.

La apertura oficial de esta edición tendrá lugar a las 19 h en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), con la inauguración de La Torre de Pisa de tallarines, la nueva obra de Marta Minujín. La artista presentará su instalación en la terraza del Recoleta donde el público podrá recorrerla, y participar también de una acción colectiva en la que se entregarán los paquetes de tallarines que conforman la obra. La instalación, concebida especialmente para La Noche de los Museos, se proyecta como uno de los momentos más esperados de la velada.

Este año, además, se sumará una novedad muy especial: la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), recientemente renovada, abrirá sus puertas como nuevo espacio cultural de la Ciudad. Será la ocasión ideal para conocerla y disfrutar de una programación pensada especialmente para esta Noche de los Museos.