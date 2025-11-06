Buscarán hacer el salame más largo del mundo

El Festival del Salame y el Cerdo en Tandil, al centro-sur de la Provincia de Buenos Aires, busca superar el último récord local del salame más largo del mundo, que la última vez alcanzó los 469 metros, y este año buscarán superar los 470 durante la fiesta que se realizará el 8 y 9 de noviembre.

El sábado 8, todos los presentes serán testigos de la presentación del nuevo salame más largo, con el objetivo de superar el tope anterior. En 2024 el esfuerzo colectivo registró un salame de 401,73 metros, pero el récord pasó a San Andrés de Giles. El Consejo de la Denominación de Origen (DOT) sostiene la iniciativa, consciente del valor simbólico y productivo que tiene para la región.

La elaboración del salame implica el esfuerzo mancomunado de más de cincuenta personas en distintas etapas, desde la preparación de cientos de kilos de carne fresca hasta el embutido, estacionamiento, traslado y la posterior degustación durante el festival. Esta actividad colectiva resulta central en la construcción de la identidad regional y en el reconocimiento nacional de la producción local.

Durante el fin de semana del evento, que se llevará adelante en el predio de la Diagonal Ilia se prepara para servir más de 10.000 porciones del salame más largo a los asistentes, que también pueden probarlo en restaurantes y hoteles de la ciudad.