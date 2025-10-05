Poesía y verdad

La belleza es “la primera realidad del mundo; algo que denuncia, no que encubre, la profundidad del ser, las nupcias de apariencia y esencia, osea que la poesía es, ante todo, revelación, conocimiento”. Esta es la primera idea que dispara Luis Franco en el prólogo de su antología poética, Constelación, publicada por primera vez en 1959 y que este año han vuelto a publicar conjuntamente la porteña Editorial Leviatán y la catamarqueña Maíz Rojo. Esta selección hecha por el propio autor hace un recorrido cronológico por su extensa obra poética. Constelación. Antología general (2025) reúne poemas de La flauta de caña (1920), Libro del gay vivir (1923), Coplas del pueblo (1926), Los trabajos y los días (1928), Suma (1938), Pan (1947), Etapa primera (1954), Etapa segunda (1955) y Etapa tercera (1956). El prólogo que lleva por título “Poesía y destino”, como suele suceder en todos los textos de poesía, es un manifiesto político, poético y filosófico, donde Franco despliega su prosa combativa. Se posiciona junto a Goethe y hace propia su afirmación de que “el objeto de la poesía no es lo poético, sino lo real”. Franco abraza esa idea que lo emparenta con el unir arte y vida que problematizaron los surrealistas, al sostener “que el arte nuevo no saldrá de las retortas ni de los alambiques sino una nueva relación del hombre con la naturaleza, con la sociedad y con su propio espíritu: con su salto de la prehistoria a la verdadera historia; el hombre inaugurará de suyo la nueva epopeya y el nuevo idilio”.

Constelación es una excelente aproximación abarcativa de la obra poética de Luis Franco, uno de los grandes exponentes de la poesía y la literatura nacional. Nacido en el pequeño pueblo de Belén, en Catamarca, en 1898, y fallecido en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, en 1988. El hombre que dejó Buenos Aires para volver a su Belén natal donde trabajó y cultivó la tierra, además del oficio de escritor, se desarrolló en forma autodidacta como historiador y biólogo. También escribió artículos de arte y política, cuentos y libros sobre pájaros y otros animales. Además, desarrolló estudios históricos, especialmente sobre Historia Argentina del siglo 19, desde una perspectiva marxista trabajó junto al historiador Milcíades Peña, y tuvo militancia trotskista en la corriente fundada por el dirigente Nahuel Moreno. Su poesía también está atravesada por las ideas de Nietzsche, Spinoza, Sarmiento, Martí, Heine y Mariátegui; ademas de la poesía de Whitman y Thoreau.

Constelación no es solamente una excelente síntesis de la poesía de Luis Franco: es también una aproximación a la verdad, ya que el propio poeta sostiene que “verdad y poesía son una misma cosa: el arte poético, como el más idóneo para expresar en uno el pensamiento y la melodía humana, no solo es la mas mas fidedigna traducción del hombre y su enigma, sino la mayor ayuda ofrecidas a su alma para dejar su estado de larva y ensayar su vuelo”.

Constelación

Autor: Luis Franco

Género: poesía

Otras obras del autor: El general Paz y los caudillajes; Los hijos de Llastay; Cuentos orejanos; La flauta de caña; Biografías animales; Suma; Pequeño diccionario de la desobediencia; La hembra humana

Editorial: Leviatán/Maíz Rojo, $ 38.500