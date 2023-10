Los premios Nobel a la Literatura comenzaron a entregarse en 1901, pero recién 45 años después una persona de Latinoamérica recibió el galardón. Luego de aquel primer reconocimiento llegarían cinco más, pero todavía ningún escritor o escritora de Argentina ganó.

La primera latina y la quinta mujer en ganar el reconocimiento fue la poeta y educadora chilena, Gabriela Mistral. “Por su poesía lírica que, inspirada por poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano”, argumentó la academia sueca.

Luego de agradecer el reconocimiento, la creadora de Sonetos de la muerte subrayó: “Soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folklore y su poesía milenarias”.

El segundo Nobel de literatura para un latinoamericano llegaría en 1967. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias fue elegido “por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina”.

Pablo Neruda: un premiado al borde del desprestigio

En 1971 le entregarían el Nobel de Literatura a Pablo Neruda “por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente”. El escritor chileno, reconocido mundialmente, en los últimos años fue puesto bajo la mira por el reconocimiento que hace el poeta de haber violado a una mujer, encargada de limpiar sus letrinas, cuando entre 1928 y 1930 fue cónsul de Chile en Ceilán, actual Sri Lanka.

Gabriel García Márquez y 12 frases peregrinas para recordar a un Nobel de Literatura



El texto donde relata lo ocurrido se incluye en Confieso que he vivido (1974). "Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. (...) El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia", escribió Neruda.

A esta situación de abuso se le suman los cuestionamientos por haber abandonado a su única hija, Malva Marina, que nació con hidrocefalia y falleció a corta edad.

Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa

A fines del siglo pasado, en 1982 el reconocimiento literario del Nobel fue para Gabriel García Márquez “por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente”.

Menos de diez años después, en 1990, el galardonado fue el colombiano Octavio Paz “por una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística”.

En 2010 el escritor peruano Mario Vargas Llosa se convirtió en el último latinoamericano en llevarse un Nobel de Literatura. Fue en reconocimiento a “su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, la rebelión y la derrota”.

