"Rimbaud Villanelles", de James Byrne

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL, ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido de este domingo 26 de diciembre es "Rimbaud Villanelles", del británico James Byrne:

¿Qué hay de malo con los expatriados y los franceses?

Sólo dos de los nuestros aparecieron durante La Caminata de Rimbaud

a pesar del alboroto: unas 5 Millas a la Deriva en Absenta.

Claro, hay una sonrisa en el viento, pero qué prudencia

para estos días; no sorprende que el UMP siga evitando una placa

para el número 14 de Rue Nicolet. ¿Qué hay de malo con los franceses?

Aquí llegó Rimbaud, a los dieciséis, desde las Ardenas

para el escándalo en la casa de los nuevos padrastros de Verlaine,

y para Verlaine en sí, que se había perdido en absenta.

Por la noche, tropezaron en la casa bajo las lámparas de poca luz

supervisados por la despechada chanson de Verlaine, Mathilde Mauté,

que despreciaba los malos modales de este francés montañés.

Es una casa demasiado formal para bohemios o jóvenes campesinos

acordaron los suegros. Lleno de piojos, Rimbaud durmió en el césped

desnudo en el sol, descascarado hasta las costillas, desorbitado en absenta.

Mathilde vio que su vida se alejaba durante su embarazo,

Verlaine arrojó al pequeño Georges contra la pared y se marchó.

Esta es una casa avergonzada, censurada por los franceses.

Antes de Rimbaud, Verlaine estaba atrapado en absenta.

(Traducción: Juan Arabia)

James Byrne (Buckinghamshire, Gran Bretaña, 1977). Poeta, traductor, editor y profesor universitario. Maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York con la prestigiosa beca Stein. Su primer poemario, Passages of Time (2003), lo ubicó en la vanguardia de la nueva poesía inglesa. A ese libro le siguieron Blood/Sugar (2009), Everything Broken Up Dances (2015) y White Coins (2015). Coeditor de la antología que definió a su generación, Voice Recognition: 21 Poets for the 21st Century (2009). Co-traductor de la primera antología de la poesía birmana publicada en Occidente, Bones Will Crow (2012). Fue poeta en Residencia en Clare Hall, University of Cambridge (el primero después de Joseph Brodsky), y en la actualidad enseña poesía en Edge Hill University.

El poema aquí presentado pertenece a la colección White Coins (Arc Publications, Nanholme Moll, Shaw Wood Road, UK, 2015).