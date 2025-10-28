El 28 de octubre, el santoral católico honra a San Judas Tadeo, una figura apostólica cuya devoción ha trascendido siglos. Conocido como el patrón de las causas imposibles, su historia es un faro de fe y perseverancia. Su vida y martirio han inspirado a innumerables fieles a buscar su intercesión en momentos de gran necesidad.

La vida de San Judas Tadeo: apóstol yártir

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús. A menudo se le confunde con Judas Iscariote, lo que llevó a que su culto disminuyera durante un tiempo. Sin embargo, su verdadera identidad y dedicación a Cristo fueron inquebrantables, tal como lo narran textos antiguos y tradiciones de la Iglesia. Era hijo de Alfeo y María de Cleofás, y hermano de Santiago el Menor.

La tradición sostiene que Judas Tadeo predicó el Evangelio en Judea, Mesopotamia y Persia, a menudo junto a San Simón. Su celo misionero lo llevó a difundir la palabra de Dios en diversas regiones, enfrentando grandes peligros. Se le atribuyen varias curaciones y conversiones, demostrando su poder y la gracia divina que lo acompañaba.

Uno de los milagros más conocidos atribuidos a San Judas Tadeo es la curación de Abgar V, rey de Edesa. Según Eusebio de Cesarea, Jesús había enviado una carta a Abgar prometiendo enviar a uno de sus discípulos. Tadeo fue enviado y no solo curó al rey, sino que también convirtió a muchos de sus súbditos al cristianismo.

La muerte de San Judas Tadeo es motivo de martirio. Se cree que fue martirizado junto a San Simón en Persia, alrededor del año 65 d.C. La forma exacta de su muerte varía según las fuentes, pero generalmente se acepta que fue golpeado con garrotes y decapitado con un hacha, dando testimonio final de su fe.

La devoción a San Judas Tadeo experimentó un resurgimiento en el siglo XX, especialmente en América Latina y Estados Unidos, donde muchos lo invocan en situaciones desesperadas. Su imagen con una medalla de Jesús en el pecho y una llama sobre su cabeza es ampliamente reconocida, simbolizando la presencia del Espíritu Santo.

La oración a San Judas Tadeo es una de las más populares entre los católicos que enfrentan desafíos abrumadores. Se le pide su intercesión como un "santo de lo imposible", confiando en que su cercanía a Jesús le permite presentar nuestras súplicas más urgentes ante Dios.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la calle Arcos 2167, es un centro de gran devoción. Miles de fieles acuden a ella, especialmente en su día, para pedir su intercesión y dar gracias por los favores recibidos.

Otros santos importantes que se celebran esta semana incluyen a San Simón y San Fidel de Como.