Este 30 de abril, el santoral católico celebra la festividad de San Pío V, nacido como Antonio Ghislieri en el siglo XVI. Miembro de la Orden de Predicadores (Dominicos), su papado fue uno de los más trascendentales de la historia moderna, marcando el rumbo de la Iglesia tras la Reforma Protestante y consolidando la identidad católica mediante la oración y la disciplina.

San Pío V y el milagro de la victoria en la batalla de Lepanto

La vida de Pío V estuvo marcada por una austeridad monástica que mantuvo incluso en el trono de Pedro. Fuentes destacan que su mayor legado fue la organización de la Liga Santa contra el avance del Imperio Otomano. Se le atribuye la victoria en la Batalla de Lepanto (1571) no solo por su estrategia diplomática, sino por haber convocado a toda la cristiandad a rezar el Santo Rosario mientras ocurría el combate.

Las crónicas hagiográficas detallan un prodigio famoso: mientras despachaba asuntos en el Vaticano, el Papa tuvo una visión de la victoria en el mismo instante en que ocurría, ordenando tocar las campanas de Roma en señal de agradecimiento antes de que llegaran los mensajeros. A raíz de este evento, instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, hoy conocida como la Virgen del Rosario.

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Incluso en la organización interna, Pío V fue un reformador incansable. Publicó el Catecismo Romano, el Breviario y el Misal Romano, que unificó la celebración de la Misa para toda la Iglesia Latina por casi cuatro siglos. Su rigor moral y su lucha contra la corrupción eclesiástica le valieron tanto admiradores devotos como enemigos poderosos, pero su integridad nunca fue cuestionada.

La devoción actual hacia San Pío V se centra en su papel como protector de la fe y de la liturgia. Es un modelo para los gobernantes y prelados, recordándoles que el poder debe estar siempre al servicio de la verdad y la oración. Los fieles acuden a él para pedir claridad doctrinal y fortaleza en tiempos de confusión, así como para agradecer la herencia del Rosario como arma espiritual.

La oración dedicada a este Papa dominico resalta la vigilancia pastoral: "Oh Dios, que para destruir a los enemigos de tu Iglesia y para restaurar el culto divino, te dignaste elegir a San Pío V, concédenos que, protegidos por su intercesión, seamos tan fieles a tus mandamientos que podamos vencer todas las asechanzas". Los devotos suelen vestir de blanco o usar el Rosario como signo de su legado.

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En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San José Benito Cottolengo y a Santa María de la Encarnación. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San José Obrero y a San Atanasio de Alejandría. Estas vidas, que abarcan desde la caridad social hasta la defensa de la divinidad de Cristo, ofrecen a los creyentes un camino seguro hacia la plenitud evangélica.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de oración en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (Defensa y Belgrano), regenteada por los padres dominicos. Allí se encuentra un altar dedicado a San Pío V, donde se recuerda su pertenencia a la orden y su papel fundamental en la historia de la salvación y la devoción mariana en el mundo.