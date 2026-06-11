Un bolso fabricado con cuero de tiranosaurio rex cultivado en laboratorio sale a subasta este jueves en París, con una estimación de entre 300 y 500 mil euros. La pieza, presentada en Ámsterdam hace unos meses, se produjo a partir de restos de colágeno extraídos del fémur de un T-Rex hallado en Montana hace 25 años, y representa una de las intersecciones más insólitas entre paleontología, biotecnología e industria del lujo.

El experto en paleontología Iacopo Briano, asociado a la venta, explicó que las biotecnologías disponibles en los últimos años permiten dar instrucciones a un cultivo celular para construir, en laboratorio, piel auténtica de dinosaurio.

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El material resultante no tiene nada que ver con el cuero vegano, fabricado a base de plástico: "Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años", aseguró.

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La casa de subastas Drouot, donde el bolso se pondrá a la venta, lo describe como "un objeto sin precedentes en la historia del lujo" y una "proeza científica" que permite obtener cuero sin ganadería de ningún tipo.

El organizador de la subasta, Alexandre Giquello, reconoció que fue necesario "inventar un precio": uno que reflejara tanto las inversiones requeridas para crear la pieza como su carácter irrepetible. "300.000 euros siguen siendo muchísimo dinero, pero también es algo único en el mundo", señaló.

