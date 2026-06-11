jueves 11 de junio de 2026
CULTURA
Biotecnología y arte

Subastan un bolso con cuero de tiranosaurio rex: "Un objeto sin precedentes en la historia del lujo”

Un resto de colágeno encontrado en el fémur de un dinosaurio del Cretácico se convirtió en un bolso de cuero cultivado en laboratorio y se subasta este jueves en París.

Subasta en París 11062026
Subastan en París el primer bolso en cuero hecho a partir de células de T-Rex | AFP
Agregar PERFIL en Google

Un bolso fabricado con cuero de tiranosaurio rex cultivado en laboratorio sale a subasta este jueves en París, con una estimación de entre 300 y 500 mil euros. La pieza, presentada en Ámsterdam hace unos meses, se produjo a partir de restos de colágeno extraídos del fémur de un T-Rex hallado en Montana hace 25 años, y representa una de las intersecciones más insólitas entre paleontología, biotecnología e industria del lujo.

Subasta en París 11062026

El experto en paleontología Iacopo Briano, asociado a la venta, explicó que las biotecnologías disponibles en los últimos años permiten dar instrucciones a un cultivo celular para construir, en laboratorio, piel auténtica de dinosaurio.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Subasta en París 11062026

El material resultante no tiene nada que ver con el cuero vegano, fabricado a base de plástico: "Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años", aseguró.

El misterio de los pequeños brazos del T. rex tendría una nueva explicación científica

Subasta en París 11062026

La casa de subastas Drouot, donde el bolso se pondrá a la venta, lo describe como "un objeto sin precedentes en la historia del lujo" y una "proeza científica" que permite obtener cuero sin ganadería de ningún tipo.

El organizador de la subasta, Alexandre Giquello, reconoció que fue necesario "inventar un precio": uno que reflejara tanto las inversiones requeridas para crear la pieza como su carácter irrepetible. "300.000 euros siguen siendo muchísimo dinero, pero también es algo único en el mundo", señaló.

También te puede interesar
En esta Nota