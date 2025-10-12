Teoría e intervención

Libertad y cuerpo posee una virtuosa rareza: la de ser un libro de filosofía, escrito por una docente e investigadora universitaria argentina, que funciona en un doble registro: texto teórico y de intervención política. Lo es por sus temas, pero también, por el modo en que está escrito: un lenguaje amable, poco críptico, que a su vez no deja de trabajar sobre esa profundidad y rigurosidad que requiere todo tipo de apuesta que no se vea tentada por el paradigma de la facilidad y la simplificación tan típica del populismo antiintelectualista que subestima a quien lee.

Con un capítulo dedicado a Spinoza (filósofo del cuerpo y de la liberación de quien la autora es una especialista) y otro a Catriel (nombre a partir del cual busca trazar una “cartografía bonaerense” para pensar la relación entre libertad y cautiverio a propósito de la genealogía indígena tantas veces negada y bastardeada por el desarrollo de la ciencia y el Estado), el libro, sin embargo, no tiene su centro de gravedad en la historia filosófica y política, sino en una apuesta por pensar el “presente pospandémico”, si es que este término nos permite conjugar la actualidad y el pasado reciente.

“Libertad versus cuidados. Lo que la pandemia nos dejó en el Cono-Sur”, “Libertad y deuda. La batalla por el Estado”, “Hacer con la violencia en el pensamiento político contemporáneo” y “Libertad y sacrificio. La referencia a la libertad en la política argentina contemporánea” son los nombres de esos otros cuatro capítulos, entonces, en los que la filosofía funciona como caja de herramientas para “pensar en medio del trauma” –a través de esa “palabra-motor” que hoy en día es la libertad– los problemas políticos fundamentales del presente. ¿Qué pasó en estos años con el trabajo, con la movilización, con el Estado social y con las deudas contraídas tanto por el país con organismos internacionales como por miles de ciudadanos y, sobre todo, mujeres a las que muchas veces se le niega la ciudadanía?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es sobre ese sedimento social que se nos propone pensar la base de sustentación de la alianza electoral-gubernamental “reactiva” de La Libertad Avanza, ese “libertarianismo” de derecha que llevó a Javier Milei a la Presidencia de la Nación, caracterizado por la autora como un “experimento en curso”, cuyos rasgos centrales son el antiestatalismo, el antifeminismo y otra serie de antis que engloban desde la ciencia hasta el periodismo, tratando de situar al “espacio público bajo sospecha”.

Ese proyecto “anti” organización popular para la conquista y la defensa de derechos se lleva adelante apelando a la idea de libertad individual (opuesta a la libertad colectiva), y en pos de promover el trabajo precario y cuentapropista, los juegos virtuales, el endeudamiento, en medio de una “competencia desregulada entre desiguales”, pero mostrada –sobre todo en redes sociales– como triunfo de una vanguardia de libreemprendedores.

Libertad y cuerpo. Escapes de la libertad autoritaria presente

Autora: Cecilia Abdo Ferez

Género: ensayo

Otras obras de la autora: La libertad; Crimen y sí mismo; Contra las mujeres. (In)Justicia en Spinoza

Editorial: Miño y Dávila, $23.200