La emoción atravesó el escenario y al público cuando, en la última función del Futttura Tour en Buenos Aires, la ícono teen convertida en artista global, Tini Stoessel, sorprendió a sus fanáticas con un momento que parecía sacado de los recuerdos más queridos: invitó a Mercedes “Mechi” Lambre, quien interpretó a Ludmila Ferro, y a Jorge Blanco, el actor detrás de León Vargas. Aun después de tantos años, la química que alguna vez marcó a Violetta volvió a aparecer como si el tiempo no hubiera pasado, recuperando el espíritu de una historia que marcó a toda una generación.

Acompañados por una ola de nostalgia, los tres compartieron un recorrido por la carrera artística de la cantante, desde aquellos primeros pasos en la ficción de Disney hasta su último disco, Un mechón de pelo (2024). De hecho, el reencuentro ya había encendido las redes horas antes: videos, fotos y mensajes se viralizaron mostrando la alegría de verlos juntos, el cariño que todavía los une y el impacto que generó en una comunidad que no dejó pasar ningún detalle.

Durante el show, Tini y Blanco abrieron el bloque nostálgico con Podemos, uno de los temas más románticos de la serie. Mechi, con una peluca rubia que homenajeaba a Ludmila, subió para cantar Destinada a brillar, y luego llegaron los clásicos Juntos somos más y Ser Mejor, que el público coreó de principio a fin. Así, el cierre tuvo un guiño directo a la ficción, un gesto que evocó aquellos finales de temporada que Tini solía hacer y que las fanáticas reconocieron.

Para muchos, la nostalgia se transformó en uno de los temas más comentados del fin de semana: varios fans aseguraron que “fue como volver al 2012 por un minuto” y “lloré como si estuviera frente al televisor después de la escuela”. Aparecieron en TikTok challenges sobre “cómo crecí desde que terminó la serie”, looks con glitter en tonos lila y fucsia, diarios decorados como el de Violetta y pulseras con nombres de canciones.

El evento incluye música, actividades interactivas y un despliegue técnico destacado

FUTTTURA es considerado el proyecto más ambicioso de la cantante hasta la fecha​

La función marcó el cierre de sus nueve presentaciones en Tecnópolis y el setlist estuvo armado para recorrer cada etapa de su evolución: mezcla éxitos como Fresa, La Loto y Muñecas con aquellas canciones que definieron sus inicios, entre ellas Siempre Brillarás, Acércate y Si tú te vas. Cada show suma versiones especiales, remixes y momentos acústicos que varían noche a noche, además de algunas apariciones sorpresa como La Joaqui y Tiago PZK, ampliando una lista de invitados que ya había sorprendido con nombres como Chris Martin, Juanes, Airbag, Milo J y María Becerra.

A primera hora sumó actividades interactivas que acompañan al espectáculo: un museo dedicado a su trayectoria, zonas de activación, espacios gastronómicos inspirados en festivales y propuestas pensadas para que los fans vivan una experiencia inmersiva. Futttura celebra 15 años de crecimiento artístico y consolida un vínculo que sigue intacto.

Con entradas agotadas en todas las fechas, el show puede verse de manera gratuita: el 8 de noviembre, tal como anunció la propia artista, se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de La Casa del Streaming desde Tecnópolis, y quedó disponible para volver a verlo. Fue una forma de ampliar la experiencia para quienes no pudieron asistir y de cerrar una etapa que mezcló nostalgia, renovación y un reencuentro que tocó fibras que hacía tiempo no se despertaban.

Cuáles son las próximas fechas confirmadas de Futttura Tour

La popstar argentina tiene programados varios shows próximos luego de finalizar el Futttura Tour en Tecnópolis. Para 2026, su gira continuará con presentaciones en importantes ciudades de Sudamérica, incluyendo Santiago de Chile el 6 de febrero, Montevideo el 21 de febrero, Asunción el 8 de marzo, Córdoba el 20 y 21 de marzo y Tucumán el 1 de abril.

Todos estos conciertos forman parte de la expansión internacional de su exitoso festival Futttura, que ha generado gran expectativa y entusiasmo entre sus fans en cada país anunciado.

