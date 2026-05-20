"Tumba de Verlaine", de Juana Bignozzi

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Tumba de Verlaine", de la argentina Juana Bignozzi:

En el desamparo de esta avenida de cementerio

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por el que una sombra llega a tu sombra

yo vuelvo cada año con el mismo musgo

contra el olvido y el invierno parisiense

pero sólo tú vuelves obstinado

para recordarle a este prestigioso escenario

que lo tuyo fue desgarramiento

triunfantes y vencedores

volverán cada año por este cementerio

sombra hacia una sombra

venganza del tiempo que les tocó vivir

Juana Bignozzi (1937-2015) fue una poeta, periodista y traductora argentina. Una juventud militante y la convicción de que la hipotética llegada de los Montoneros al poder no podía traer nada bueno, la llevó, luego de haberse convertido en un ícono de la poesía de la década de 1960, a residir en Barcelona desde 1974 a 2004. Allí trabajó como traductora del francés y el italiano, ocupándose fundamentalmente de historia del arte y filosofía. Sus libros de poemas incluyen Los límites (1960), Tierra de nadie (1962), Mujer de cierto orden (1967), Regreso a la patria (1989), Interior con poeta (1994), Partida de las grandes líneas (1996), La ley tu ley (2000, obra reunida), Quién hubiera sido pintada (2001), Antología personal (2009), si alguien tiene que ser después (2010) y Los poetas visitan a Andrea del Sarto (2014).

El poema aquí presentado pertenece a la reciente edición de La vida en serio: obra completa (1958-1997). Compilación de Mercedes Halfon, Adriana Hidalgo editora / A.hache, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2026, v. 2.