Una escultura de 26 toneladas convertirá el corazón de una ballena en un arrecife submarino en Miami

El fondo del mar frente a Miami Beach se convertirá en escenario de una nueva experiencia artística y ecológica. Durante la Miami Art Week 2026, Reefline presentará Heart of Okeanos, una escultura monumental de 26,1 toneladas creada por el artista británico Petroc Sesti e inspirada en el corazón de una ballena azul. La obra será instalada en diciembre, si las condiciones climáticas lo permiten, a unos seis metros de profundidad y frente a las calles 4 y 5 de la ciudad.

La pieza formará parte de Reefline, un corredor cultural y ecológico que propone transformar el paisaje submarino mediante obras concebidas para funcionar también como hábitats marinos. La iniciativa busca integrar arte contemporáneo, ciencia, tecnología y conservación ambiental, con un recorrido proyectado de aproximadamente 11 kilómetros y 11 fases de desarrollo a lo largo de la próxima década.

El título de la nueva escultura remite a Okeanos, el dios griego del océano. Su historia, sin embargo, tiene un origen concreto: en 2014, una ballena azul apareció varada en Rocky Harbour, en Terranova, Canadá, después de quedar atrapada en el hielo marino. Un equipo de científicos del Royal Ontario Museum extrajo y preservó cuidadosamente el corazón del animal durante un proceso que demandó tres años. Ese órgano se convirtió en una fuente de inspiración recurrente para Sesti. Con Heart of Okeanos, el artista busca devolver simbólicamente el corazón al océano y convertirlo en una estructura capaz de alojar vida marina.

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Heart of Okeanos by Petroc Sesti. Artist concept rendering. Courtesy of Platform Earth and Mateo Rembe.

La obra tendrá 5,2 metros de largo, 2,3 de alto y 2,9 de ancho. Su diseño reproduce la compleja anatomía del corazón de una ballena azul y plantea un desafío técnico: mantener la fidelidad artística de la forma y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad de una estructura destinada a permanecer bajo el agua. Las cavidades, grietas y aberturas permitirán que los peces de arrecife encuentren refugio. Además, la superficie texturizada, de pH neutro y rica en minerales, fue diseñada para favorecer la fijación y el crecimiento de organismos marinos.

“Espero que Heart of Okeanos se convierta en un pequeño faro para la conservación de los océanos”, expresó Sesti. El artista imagina una obra que pueda ser descubierta por nadadores y buzos y que, con el tiempo, se transforme en un ecosistema vivo, moldeado por los organismos que encuentren allí un lugar para desarrollarse.

Heart of Okeanos by Petroc Sesti Deployment Render. Artist concept rendering. Courtesy of Reefline

La escultura estará ubicada al oeste de Concrete Coral, la obra del artista argentino Leandro Erlich que fue sumergida en octubre de 2025 y marcó el inicio de Reefline. Según los relevamientos del Lirman Lab de la Rosenstiel School de la Universidad de Miami, entre noviembre de 2025 y julio de 2026 la abundancia total de peces en ese sitio aumentó un 379%. Los monitoreos también contabilizaron 35 especies.

Ximena Caminos, la argentina que está construyendo el "arrecife del futuro" en las costas de Miami



Con la incorporación de Heart of Okeanos, el área que comprende ambas obras llevará el nombre de Dr. Sylvia A. Earle Reef, en homenaje a la oceanógrafa y exploradora que impulsó la protección de los ecosistemas marinos y fundó la organización sin fines de lucro Mission Blue. Earle fue una de las primeras promotoras de Reefline y contribuyó a definir la visión del proyecto.

Petroc Sesti y Ximena Caminos.

La nueva etapa también incluirá el primero de los mile markers, módulos de señalización diseñados por el estudio de arquitectura OMA. Inspirados en las formaciones coralinas, estos dispositivos ofrecerán información sobre las obras a los nadadores y crearán pequeños hábitats para la vida marina.

Una performance gratuita junto al Miami City Ballet

La programación de Reefline durante la Miami Art Week no se limitará al fondo del mar. El martes 1 de diciembre a las 16.30, en la playa del Andaz Miami Beach Resort & Spa, se presentará The Ocean Odyssey, una performance del artista indio Subodh Kerkar realizada junto al Miami City Ballet y su director artístico, Gonzalo García. La propuesta reunirá a más de 50 bailarines y vecinos seleccionados mediante una convocatoria abierta. A través del movimiento, la obra explorará el vínculo de Miami Beach con el océano y la relación entre el mar y la vida humana. La presentación será libre y gratuita.

The Ocean Odyssey

La coreografía estará a cargo de Durante Verzola, coreógrafo residente de la Miami City Ballet School, en colaboración con Kerkar. La performance abordará el océano como origen de la vida, espacio de memoria y fuerza capaz de conectar culturas y civilizaciones más allá de las fronteras. También buscará abrir una reflexión sobre la responsabilidad colectiva en el cuidado del medio marino.

Durante la semana, el público podrá ver, además, una versión a escala real del corazón de ballena, realizada en CarbonXinc y exhibida en el hall de entrada de Bazaar Meat by José Andrés, en el Andaz Miami Beach Resort & Spa.

El futuro de REEFLINE: arte, ciencia y conservación

Fundado por la gestora cultural argentina Ximena Caminos, Reefline propone un parque público de esculturas submarinas frente a Miami Beach. Su planificación arquitectónica está a cargo de Shohei Shigematsu, del estudio OMA, y el proyecto cuenta con el respaldo de la ciudad y la colaboración de organismos ambientales y científicos.

“Dar vida a este corazón extraordinario nos llevó a superar los límites de nuestras capacidades técnicas en fabricación e instalación”, señaló Caminos. Según explicó, la obra reúne el propósito de honrar a las ballenas y al océano, respetar la visión artística y crear un nuevo hogar para la vida marina.

Las próximas etapas contemplan The Miami Reef Star, de los artistas Carlos Betancourt y Alberto Latorre, y The Sea Remembers, de la artista nativa hawaiana Kaili Chun, primera ganadora del Blue Arts Award de Reefline. Ambas instalaciones están previstas para 2027.

Así, el proyecto avanza con una propuesta que busca ampliar los límites tradicionales de la exhibición artística: las obras no solo podrán ser contempladas, sino que también formarán parte del entorno que las rodea. En Miami, el arte contemporáneo encuentra bajo el mar un espacio de experimentación donde la experiencia cultural y la conservación ecológica se desarrollan en conjunto.