Una pintura encontrada en una casa de antigüedades de Lima podría haber sido realizada por Doménikos Theotokópoulos, conocido como El Greco, según los primeros resultados de una investigación sobre sus materiales, técnica y composición. Los estudios aportaron nuevos argumentos para examinar su posible autoría, pero todavía no permiten presentarla como un original confirmado del maestro cretense.

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La pieza, titulada Meditación y Estigmatización de San Francisco de Asís, se encuentra bajo custodia del Museo Convento San Francisco de Lima. Un equipo de especialistas de la ONG Wanna Film realizó los análisis y elaboró un ensayo académico con sus conclusiones, de acuerdo con la información difundida por Agencia Noticias Argentinas.

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El interés por la obra reúne distintos aspectos: la representación de dos episodios vinculados con el santo, una inscripción casi imperceptible, las características de su ejecución y los datos recuperados sobre su recorrido. Cada uno forma parte de una investigación que continúa abierta.

Qué representa la pintura atribuida a El Greco

La composición muestra a San Francisco de Asís contemplando un cráneo, símbolo de la muerte. En otro sector aparece el santo en éxtasis durante la recepción de los estigmas de Cristo. La pintura reúne así la meditación sobre la mortalidad y una escena central de la iconografía franciscana.

Entre los elementos representados hay una pequeña Biblia que concentró parte de la atención de los investigadores. Sobre ella localizaron una microinscripción árabe que, según el estudio, no había sido documentada anteriormente en otras obras atribuidas a El Greco.

El análisis filológico identificó en ese texto una combinación de referencias vinculadas con la llamada islámica a la oración y con una antigua tribu árabe. Los especialistas consideran que este hallazgo introduce un elemento relevante para interpretar la composición y estudiar su posible relación con el artista.

La inscripción árabe y las tradiciones religiosas presentes en la obra

Para los investigadores, ese detalle se suma a una confluencia de tradiciones religiosas: la formación bizantina y ortodoxa que El Greco recibió en Creta, la iconografía católica de la España de la Contrarreforma y la referencia islámica identificada en la inscripción. Esa lectura constituye una interpretación del equipo que estudió la pieza y debe entenderse dentro de la atribución todavía en evaluación.

Qué estudios científicos se realizaron sobre el cuadro

La investigación incluyó reflectografía infrarroja, fluorescencia ultravioleta y análisis químico de los pigmentos. Mediante estas técnicas, los especialistas examinaron distintos aspectos de los materiales y de la ejecución de la pintura para reunir evidencia sobre su posible origen.

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El trabajo también incorporó un cotejo paleográfico con documentos autógrafos de El Greco conservados en el Museo del Prado de Madrid. Esta comparación integra el conjunto de procedimientos empleados por el equipo para evaluar la atribución; la información difundida no presenta un dictamen del museo español sobre la autoría del cuadro.

Otro resultado señalado por los especialistas fue la ausencia de un dibujo preparatorio debajo de la pintura. El equipo considera que esta característica es relevante para estudiar cómo se ejecutó la obra, aunque su valoración forma parte del análisis conjunto de los indicios disponibles.

Las dimensiones y el posible trabajo personal de El Greco

El cuadro mide 128 por 101 centímetros, un tamaño que los investigadores describen como menor al de otras obras vinculadas con el taller del artista. A partir de esas dimensiones, plantean que El Greco podría haber trabajado personalmente los detalles pequeños de la composición, en lugar de delegarlos en sus discípulos. Se trata de una hipótesis que acompaña los demás argumentos de la investigación.

El recorrido de la pintura en Lima y su conservación

La reconstrucción de su procedencia permitió establecer que la pieza estuvo en una tienda de antigüedades del distrito limeño de Miraflores a mediados del siglo XX. Ese dato aporta una referencia sobre su presencia en Lima, aunque la información difundida no detalla un recorrido completo desde su creación hasta su aparición en el comercio de antigüedades.

La pintura fue encontrada en estado de deterioro y recibió tareas de conservación preventiva, mientras está prevista una restauración posterior. Los resultados obtenidos hasta ahora refuerzan el interés por la pieza, que continúa siendo presentada como una obra atribuida a El Greco a la espera de nuevos avances sobre su origen y autoría.