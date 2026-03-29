Alarma y dudas en Argentina tras el flojo rendimiento ante Mauritania

Argentina encendió una señal de alarma inesperada a menos de ochenta días de que comience la defensa del título en el Mundial 2026. Tras el pálido triunfo por 2-1 ante la débil Mauritania, en el seno de la Albiceleste llaman a mejorar el nivel cuanto antes.

La distancia entre el equipo de Lionel Messi y Mauritania es abismal. No solo por su historia, sino por su actualidad: Argentina está tercera en el ranking mundial de la FIFA, mientras que los mauritanos se ubican en la posición 115°.

Pero esas diferencias se achicaron bastante en un amistoso en el que el campeón del mundo rindió muy por debajo de lo esperado ante un adversario limitado pero voluntarioso, que celebró la caída solo por un gol.

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El amistoso avivó las preocupaciones sobre la actualidad del equipo de Scaloni, que no se cruzó con grandes equipos europeos desde que se coronó en Qatar 2022. El próximo rival, el martes en La Bombonera, será Zambia (91°), otro equipo que no se clasificó a la Copa del Mundo.

“Bastante flojo, la verdad. Fue uno de los amistosos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar. Cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor”, dijo el arquero Emiliano Martínez tras el choque con Mauritania.

El Dibu fue una figura inesperada, con varias salvadas en un partido en el que los africanos patearon más veces al arco que Argentina (once contra siete).

“Nos llegaron demasiado. Se ganó. Tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón. Si jugábamos así en la Finalissima, la perdíamos”, agregó el Dibu.

En esta fecha FIFA, la última antes de que las selecciones convoquen a sus jugadores para el Mundial, Argentina tenía previsto jugar con España la Finalissima en Doha, pero la guerra en Oriente Medio estropeó los planes.

“El partido no fue bueno, esa es la verdad. El equipo no estuvo bien, hay que decirlo. Pero está bien que esto pase ahora, son cosas que hay que trabajar y corregir. Podemos jugar mucho mejor. No hay rivales fáciles hoy, pero esto que pasó nos sirve. No creo que el equipo se haya relajado”, dijo el técnico Lionel Scaloni.

El DT encaró el duelo contra Mauritania con la idea de probar nombres camino al Mundial, entre ellos el mediocampista Nico Paz, autor del segundo gol con un lindo tiro libre, además del central Marco Senesi. También dio minutos al extremo Franco Mastantuono y a los laterales Agustín Giay y Gabriel Rojas.

“Les dimos la posibilidad a los chicos, y pudimos ver que han aportado lo suyo, pero cuando un partido se torna complicado, es más difícil. Pero es ahora, cuando estamos cerca del Mundial, que tenemos que verlos”, agregó Scaloni.

El entrenador dijo que “no hay que buscar excusas”, pero también dio a entender que en el plantel podría haber influido la gravísima lesión que sufrió el delantero Joaquín Panichelli.

El goleador de la liga francesa con el Racing de Estrasburgo sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en la práctica del jueves, por lo que se perderá el Mundial.

“Lo de Joaquín nos afectó, porque veíamos que se estaba entrenando de una manera increíble. Por ahí los jugadores salen preocupados, pero ahí ya no me puedo meter”, explicó.

La noche sin luces alcanzó incluso a Messi, que al ingresar apenas mostró un par de toques de su jerarquía, por lo que se fue con algún gesto de fastidio y preocupación por la discreta tarea.