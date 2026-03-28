Cincuenta historias por cincuenta autores. La idea empezó a gestarse a fines del año pasado, en el marco de una serie de reuniones en la que organizaciones y referentes comprometidos con los derechos humanos y los espacios de resistencia confluyeron para avanzar sobre proyectos y actividades alusivos a los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

El gestor de la iniciativa fue el periodista, escritor y docente Gustavo Veiga, cuyo libro ‘Deportes, Desaparecidos y Dictadura’ marcó la cancha dos décadas atrás y representó el puntapié inicial de muchas investigaciones posteriores, que sacaron a luz historias que habían permanecido silenciadas durante mucho tiempo en nuestro país.

“Se me ocurrió la posibilidad de hacer una selección de textos que involucrara en su elaboración a periodistas, deportistas, socios e hinchas y también a familiares de atletas víctimas de la dictadura, y la idea les gustó”, refiere el comunicador.

Alude al preparador físico Fernando Signorini, al ex canciller Rafael Bielsa, el ex director de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretti, y al ex diputado bonaerense Alejandro Mosquera, titular del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI), una suerte de alineación inicial en aquellos encuentros fundacionales.

HOMBRES DE FÚTBOL. El entrenador Ángel Cappa escribió el prólogo y el preparador físico Fernando Signorini aportó uno de los 50 textos. /// CEDOC PERFIL

La recopilación de textos que Veiga -una reafirmación del compromiso del deporte con la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la consigna ‘Nunca Más’- ya tiene forma de libro, suma 202 páginas y será presentada esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. ‘Memorias para construir el futuro: 50 testimonios sobre deportistas e hinchas desaparecidos’, editado por ‘Hat Trick’, saldrá a la cancha el martes 31 de marzo, a las 18:30, en el Centro Cultural de la Cooperación ‘Floreal Gorini’(CCC), ubicado en Corrientes 1.543.

La actividad contará con las presencias de Taty Almeida (Madre de Plaza de Mayo), Verónica Sánchez Viamonte (escritora, hija de desaparecidos), Mauro Amato (exfutbolista y entrenador) y Juan Carlos Junio, director del CCC, organización que se define como ‘militante por la igualdad’.

EL PUNTAPIÉ INICIAL. El libro 'Memorias para construir el futuro: 50 testimonios sobre deportistas e hinchas desaparecidos' será presentado el martes 31 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. /// CEDOC PERFIL

Puntapié inicial

“Mucha gente ha comprometido su asistencia, incluyendo a una gran parte de los autores, pero esto va a trascender más allá de la conmemoración del aniversario del 24 de marzo de 1976. Seguramente será la primera de muchas presentaciones de este libro, en un año donde es impresionante y emocionante la cantidad de actividades que se vienen programando desde municipios, clubes, colegios y muchos otros espacios”, señala Veiga.

“Semejante movida tiene que ver con todo lo que representa e interpela la conmemoración de los 50 años del golpe, pero también con el actual contexto político del país, marcado por un gobierno negacionista”, refiere.

Acerca de ‘Memorias para construir el futuro: 50 testimonios sobre deportistas e hinchas desaparecidos’, el periodista, titular de la cátedra de Deportes y Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, destaca: “Este libro tiene el enorme valor de ser un trabajo coral. Me ha tocado escribir, ser coautor y hacer prólogos, pero nunca había tenido la posibilidad de oficiar de compilador o editor, de hacerme cargo de una obra que escriben los demás, ya que en este caso sólo le puse la firma a una introducción”. Y añade: “Fue una experiencia muy buena. Desde un primer momento, todos los autores que fueron convocados para publicar sus textos mostraron una gran predisposición para participar del proyecto”.

“Con motivo de los 50 años del golpe de Estado, se me ocurrió la posibilidad de hacer una selección de textos que involucrara en su elaboración a periodistas, deportistas, socios e hinchas y también a familiares de atletas víctimas de la dictadura, y la idea gustó” (Gustavo Veiga).

‘La larga lista del rugby’, ‘Mujeres, militantes y deportistas’, ‘Futbolistas comprometidos’, ‘Solos, no estaban solos’, ‘Jugaban en equipo’ e ‘Hinchas y socios contra el olvido’, son los seis capítulos en los que se reparten las 50 historias. La selección incluye textos inéditos y otros que fueron publicados originalmente en diferentes medios periodísticos del país y del exterior. Entre ellos, un artículo alusivo a la nadadora Silvina Mónica Parodi, incluido en el diario PERFIL CÓRDOBA del 19 de marzo de 2023.

SILVINA PARODI. La historia de la nadadora cordobesa, publicada originalmente en PERFIL CÓRDOBA, forma parte del flamante libro. /// CEDOC PERFIL

Un libro coral

‘Memorias para construir el futuro: 50 testimonios sobre deportistas e hinchas desaparecidos’ tiene prólogo del entrenador de fútbol Ángel Cappa e introducciones de Alejandro Mosquera y Gustavo Veiga.

Esta es la nómina de los 50 autores: Mario Gianotti, Julián Axat, Claudio Gómez, Roberto Parrotino, Graciela Lois, Julio Boccalatte, Raúl Barandiaran, Verónica Sánchez Viamonte, Laura Vilche, Leticia Acosta, Juan Carlos Junio, Rafael Bielsa, Hugo Caric, Mónica Santino, Viviana Vila, Ayelén Pujol, Claudio Morresi, Silvio Randazzo, Mauro Amato, Claudio Tamburrini, Mauro Navas, Facundo Sinatra Soukoyan, Gustavo Ferradans, José Luis Lanao, Nicolás Lovaisa, Leandro Rachid, Gabriel Otero, Verónica Moreira, Martín Sharples, Martín Vassallo Argüello, Fernando Signorini, César Torres, Ezequiel Fernández Moores, Waldo Kantor, Pablo Llonto, Edgardo Imas, Héctor Vega, Ariel Scher, Alejandro Duchini, Sergio Cherco Smietniansky, Alejandro Veiga, Andrés Burgo, Agustín Bellido, Néstor Vicente, Silvia Saucedo, Ailín Osores, Julián Scher, Rodrigo Daskal, Santiago Garat y Flavio Gabaldón.