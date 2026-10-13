Alexander Zverev se convertirá en el nuevo número 1 del tenis en el mundo

El tenista alemán Alexander Zverev aseguró su llegada al primer puesto del ranking ATP para terminar la temporada 2026. Gracias a su conquista del Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, junto con un conjunto de altibajos en sus mayores rivales, el jugador firmará su nombre como el mejor por primera vez en su carrera.

A pesar de que su ascenso es prácticamente un hecho, aún no se sabe específicamente cuándo sucederá, lo que dependerá de los resultados de los próximos partidos. El teutón cuenta con 9.720 puntos como escolta y deberá defender 930 unidades hasta el final de la temporada.

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Zverev en el top 1: los altibajos de SInner y Alcaraz que le dieron vía libre

Además de su excelente temporada durante el 2026, sus dos mayores rivales, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, no terminarán el año de la mejor manera. Por un lado, el tenista español se perdió una parte crucial de los campeonatos por problemas físicos, y cuando regresó, perdió contra el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

El teutón cuenta con 9.720 puntos como escolta y deberá defender 930 unidades hasta el final de la temporada.

Por otro lado, Sinner anunció que no volverá a pisar las canchas hasta 2027 por graves problemas físicos, lo que le complicará mantener su liderazgo de 11.000 puntos en el ranking. Esto se debe a que no podrá defender los 3.000 conseguidos el año pasado en Viena, París, y el Torneo de Maestros, por lo que su puntaje bajará a 8.000 unidades.

Cómo reaccionó Zverev al histórico logro

A pesar de su felicidad por alcanzar el puesto más alto del ranking ATP, Alexander Zverev lamentó que se lograra por los reveses que sufrieron sus compañeros. “Tiene un sabor agridulce por la situación de Jannik. No estoy feliz de que él no esté y es una lástima que no pueda jugar por su lesión”, afirmó el tenista en una rueda de prensa.

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A pesar de ello, reconoció que su rendimiento durante la temporada fue regular, lo que le permitió mantenerse en lo más alto. Además, reafirmó su compromiso con mantener este nivel hasta el final de la temporada, sin importar que los números lo beneficien en el ranking. Actualmente, se encuentra enfocado en el campeonato de Shanghái, donde busca llevarse un nuevo título.

JSM/AF