Arden las redes con insultos y memes por la caída de Boca ante Defensa: "Riquelme, hacé algo bueno, renunciá"

Luego de algunas victorias que habían puesto al penoso Boca de Juan Román Riquelme en el objetivo, mínimo pero colosal en Brandsen 805, de poder clasificar a la Libertadores luego de dos años de abstinencia, la derrota de este domingo con Defensa y Justicia volvió a los fantasmas... y todos los hinchas de Boca tienen pánico de ir “por la tercera al hilo”.

Y con el marcador puesto, ese 1-2 estampado en Varela, ante un Defensa y Justicia al que simplemente con algunas ráfagas de Osorio le alcanzó para ganarle a un equipo sin alma, en redes estallaron los hinchas de Boca casi llorando, y los hinchas ajenos riéndose de la desgracia xeneize.

La lista de tendencias en X era letal: 1) Janson, 2) Marchesin, 3) Ubeda, 4)Riquelme, 5) Paredes, 6) Ander Herrera, 7) Giménez... Un valle de lágrimas interminable, con miles de posteos pidiendo la renuncia de Riquelme, todo mezclado con impotencia y una catarata de insultos terminal.

La cara de Ubeda en la conferencia de prensa lo dice todo. (Captura TV)

La cuenta es simple: Riquelme tiene todavía dos años de mandato que cumplir, pero el estado físico que muestran los jugadores de Boca es lamentable. Russo por su estado de salud hay que ver si se lo puede “apartar”, ya no despedir porque hay que ver si se puede legalmente hacerlo en su cuadro actual; Ubeda hoy cuando el partido se incendiaba hizo entrar a Janson... No son muchos los caminos a la vista que parezcan “la luz al final del túnel”.

Resumimos algunos de esos posteos de X, todos con Boca en el piso después del golpe en Varela. Pase y sufra si es de Boca, y diviértase si es 'contra':

