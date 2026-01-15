Boca empató con Millonarios de Colombia por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca empató 0-0 con Millonarios de Colombia, en condición de local, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo.

En el estadio La Bombonera, ninguno de los dos pudo romper el cero en este torneo amistoso que no tuvo ganador y cada institución se llevó una copa en homenaje al difunto Russo.

Sobre el final del complemento, a los 43 minutos, el arquero uruguayo Guillermo De Amores le atajó un penal al delantero Exequiel Zeballos.

Con este encuentro, el equipo de Claudio Úbeda empezó el 2026 con un empate de caracter amistoso y su próximo partido de preparación será el domingo a las 21 en el estadio Único de San Nicolás ante Olimpia de Paraguay.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Torres cerraron su pretemporada en Uruguay y Argentina y ya planifica lo que será el debut en la Liga Dimayor de Colombia ante Atlético Bucaramanga, el sábado 22:30 en el estadio Américo Montanini.

Cómo salió el partido de Boca-Millonarios de este miércoles

En los primeros 45 minutos de juego, ninguno de los dos equipos inquietó el arco rival y el encuentro amistoso careció de oportunidades claras de peligro.

En un complemento que siguió la sintonía del primer tiempo, a los 43 minutos, el defensor Jorge Arias derribó al delantero Exequiel Zeballos y el arbitro Ariel Penel sancionó penal para Boca.

El delantero Exequiel Zeballos se hizo cargo del penal que sancionó Penel pero no logró transformarlo en gol ya que remató con suma displicencia al palo izquierdo del arquero uruguayo Guillermo De Amores que lo atajó sin dificultad alguna.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Ander Herrera, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Braian Aguirre y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Millonarios (Colombia): Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia, Alex Paz; David Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Del Castillo, Alex Castro; Julián Angulo y Rodrigo Contreras. DT: Hernán Torres.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Williams Alarcón por Herrera (B), Carlos Quintero por Silva (M), Jorge Arias por Alex Moreno (M) y Beckham Castro por Alex Castro (M); 20m Tomás Belmonte por Paredes (B), Malcom Braida por Blanco (B) y Radamel Falcao García por Contreras (M); 33m Danovis Banguero por Valencia (M) y Brayan Campaz por Angulo (M); 40m Kevin Zenón por Aguirre (B) y Sander Navarro por Martín (M).

Incidencia en el segundo tiempo: 43m De Amores (M) le desvío un penal a Zeballos (B).