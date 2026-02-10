Denunciaron penalmente a Juan Román Riquelme por administración fraudulenta en Boca

El actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, recibió una nueva denuncia penal por presunta administración fraudulenta. La presentación la realizó Walter Federico Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad, quien señaló al ex jugador por armar una estructura paralela para el beneficio económico personal y de su comisión directiva. El escrito ingresó formalmente este lunes.

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), Klix aseguró que cuenta con evidencia sólida para probar la existencia de un "mercado negro" destinado a la manipulación y distribución de entradas. Según el denunciante, este esquema funcionó de manera sistemática y perjudicó a los socios que intentan ingresar al estadio de forma reglamentaria. En su presentación, el funcionario remarcó que se trató de un mecanismo mafioso que se instaló en el corazón administrativo de la institución.

El descargo de Walter Klix en su cuenta de X (ex Twitter)

Este movimiento judicial no fue un hecho aislado, ya que en mayo de 2025 Klix había denunciado a Riquelme por asociación ilícita. En esta oportunidad, el denunciante aclaró que actuó estrictamente en su carácter de socio activo y desvinculó su cargo en el Gobierno nacional de la acción legal. Según explicó, su objetivo fue “proteger la transparencia del club” y asegurar que las cajas de la entidad no sufran más desvíos injustificados.

La denuncia también pidió investigar el manejo de los abonos y la supuesta desaparición de ropa deportiva oficial. Estas irregularidades administrativas se sumaron a las sospechas sobre el control de los carnets de socios, un tema que generó fuertes polémicas en los últimos años. Klix señaló que el desorden administrativo no fue casual, sino que respondió a una falta de transparencia deliberada por parte de la actual gestión.

Según la denuncia, Riquelme, armó una estructura paralela para beneficio económico personal

El contexto institucional de Boca agravó el impacto de la noticia. La denuncia llegó en medio de un clima complicado en La Bombonera, marcado por los insultos de los hinchas tras la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota en el Superclásico contra River. Esa crisis de resultados deportivos dejó a la dirigencia en una posición de debilidad frente a los socios.

Finalmente, el denunciante subrayó que esta acción buscó limpiar el padrón electoral de cara a las elecciones de 2027. Klix remarcó que el club debe ser administrado con claridad para los más de 20 millones de hinchas que tiene en el país. En su descargo, pidió que la justicia investigue a fondo para evitar que los intereses políticos y económicos de unos pocos sigan dañando el patrimonio del club.

Riquelme tropieza otra vez con la misma piedra

Detalles del expediente judicial

La causa quedó plantada en el Juzgado Criminal y Correccional 39, bajo la intervención de la Fiscalía N° 21. El número de expediente oficial es el CCC 6527/2026 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Klix agradeció la valentía de quienes se acercaron para aportar datos y confió en que, esta vez, la fiscalía tenga la voluntad de profundizar en la investigación de las pruebas presentadas.

El denunciante reveló que acumuló una gran cantidad de material probatorio durante el último año. El conjunto de evidencias incluyó chats de WhatsApp, videos y el testimonio de más de 100 socios que estuvieron dispuestos a declarar sobre las maniobras irregulares. Según Klix, este material es suficiente para demostrar cómo se distribuyeron las entradas por fuera de los canales oficiales del club.

Un punto clave de la denuncia fue la defensa de los socios adherentes que esperan hace años pasar a la categoría de "activos". Klix señaló que el padrón no debería distinguir clases sociales ni económicas, y que el actual manejo de los carnets impidió que miles de personas pudieran entrar a La Bombonera los domingos. "Busco transparencia principalmente para aquellos que solo quieren ver a su club", concluyó el funcionario.

