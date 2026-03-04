Eduardo Coudet patea el tablero de la gestión futbolística en River

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, anunció la llegada de Eduardo Coudet mencionando a Enzo Francescoli como pieza fundamental en la elección del sucesor de Marcelo Gallardo.
Justamente Francescoli, manager, reapareció tras quedar en segundo plano durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Junto a la llegada de Coudet, se esperan más movimientos en la gestión del primer equipo en River.
River prepara la incorporación de un director deportivo, persona que trabajará como nexo entre la dirigencia y el plantel profesional. El Millonario tendrá un “cuerpo colegiado” con Enzo Francescoli, Chacho Coudet y quien ocupe la nueva posición.
El próximo director deportivo de River no será, necesariamente, un nombre con pasado de director técnico, ya que el club apunta a una función más gerencial que deportiva.
