Eduardo Coudet patea el tablero de la gestión futbolística en River

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, anunció la llegada de Eduardo Coudet mencionando a Enzo Francescoli como pieza fundamental en la elección del sucesor de Marcelo Gallardo.

Justamente Francescoli, manager, reapareció tras quedar en segundo plano durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Junto a la llegada de Coudet, se esperan más movimientos en la gestión del primer equipo en River.

La "Maldición del Sucesor": Por qué Coudet se juega el prestigio en River en 90 días

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

River prepara la incorporación de un director deportivo, persona que trabajará como nexo entre la dirigencia y el plantel profesional. El Millonario tendrá un “cuerpo colegiado” con Enzo Francescoli, Chacho Coudet y quien ocupe la nueva posición.

El próximo director deportivo de River no será, necesariamente, un nombre con pasado de director técnico, ya que el club apunta a una función más gerencial que deportiva.

NZ