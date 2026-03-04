miércoles 04 de marzo de 2026
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Eduardo Coudet patea el tablero de la gestión futbolística en River

Eduardo Coudet comienza su ciclo al frente de River Plate en un movimiento que reconfigurará la forma de tomar decisiones en el club.

Eduardo Coudet
Eduardo Coudet | @RiverPlate en X
Román Iucht
Román Iucht

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, anunció la llegada de Eduardo Coudet mencionando a Enzo Francescoli como pieza fundamental en la elección del sucesor de Marcelo Gallardo.

Justamente Francescoli, manager, reapareció tras quedar en segundo plano durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. Junto a la llegada de Coudet, se esperan más movimientos en la gestión del primer equipo en River.

La "Maldición del Sucesor": Por qué Coudet se juega el prestigio en River en 90 días

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

River prepara la incorporación de un director deportivo, persona que trabajará como nexo entre la dirigencia y el plantel profesional. El Millonario tendrá un “cuerpo colegiado” con Enzo Francescoli, Chacho Coudet y quien ocupe la nueva posición.

El próximo director deportivo de River no será, necesariamente, un nombre con pasado de director técnico, ya que el club apunta a una función más gerencial que deportiva.

NZ

También te puede interesar
En esta Nota