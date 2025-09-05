El sueco Björn Borg, icono del tenis, sufre un "agresivo" cáncer de próstata, según se supo este jueves en una publicación del diario Expressen de su país, aludiendo a la presentación de su autobiografía Heartbeats.

"Björn Borg ha escrito que está enfermo de cáncer en su autobiografía de próxima publicación Heartbeats, según informaciones italianas", escribió Expressen.

El diario se refiere a la presentación del libro en amazon.it, consultada por AFP y en la que se habla de un nuevo desafío para el extenista, "el más importante, y todavía no terminado, contra un cáncer".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Borg, que cumplió 69 años en junio, dominó Wimbledon y Roland Garros en la década de 1970 y principios de la de 1980. Ganó el Grand Slam francés seis veces entre 1974 y 1981, y Wimbledon cinco años seguidos entre 1976 y 1980. También llegó a cuatro finales del Abierto de Estados Unidos, pero las perdió todas. Su talento lo llevó a liderar a Suecia a su primera victoria en la Copa Davis en 1975.

Björn Borg

Apodado 'Iceborg' por su frialdad en la cancha, se retiró bruscamente en enero de 1983 con apenas 26 años, una decisión generalmente atribuida a un agotamiento mental.

Un año y medio antes había perdido contra su gran rival John McEnroe en la final del Abierto de Estados Unidos, un torneo del Grand Slam que nunca logró conquistar. En 1991 intentó un breve regreso, pero no tuvo relevancia.

Borg, su libro y el problema de salud que enfrenta

“Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”, sostuvo el ex tenista durante una entrevista con The Associated Press.

En 2023, luego de un chequeo preventivo, los médicos detectaron que tenía la enfermedad. “La cuestión es que no sientes nada, te sientes bien y luego simplemente sucede”, sostuvo el sueco.

Roger Federer se convirtió en multimillonario: es el séptimo atleta en alcanzar el "club de los nueve ceros"

Sobre su tratamiento, agregó: “No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. El proceso no es algo divertido”.

Finalmente habló sobre el libro que saldrá a la venta el 18 de septiembre en Reino Unido y el 23 del mismo mes en Estados Unidos. “Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor”, concluyó.

Gi