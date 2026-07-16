El lema “Elijo creer” volvió a instalarse entre los hinchas argentinos en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. A pocas horas del partido decisivo, una coincidencia relacionada con un triple cambio realizado por Lionel Scaloni durante la semifinal frente a Inglaterra se viralizó en las redes sociales y alimentó las cábalas que acompañan a la Selección desde Qatar 2022.

La situación ocurrió a los 72 minutos del encuentro ante Inglaterra, cuando el entrenador decidió enviar al campo a Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel. Aunque la modificación respondió a una decisión táctica para intentar revertir el resultado, miles de usuarios encontraron un detalle que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

La imagen captada durante ese momento muestra a los tres futbolistas de espaldas mientras ingresan al campo de juego. Los números de sus camisetas dieron origen a una interpretación que muchos seguidores relacionaron con el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

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Como ocurrió en anteriores competencias, la búsqueda de coincidencias, números y señales volvió a convertirse en parte del folclore futbolero argentino, con cada vez más publicaciones que retoman el espíritu del ya popular "Elijo creer".

La coincidencia de los dorsales que ilusionó a los hinchas

La teoría se apoya en los números que llevaban los tres jugadores que ingresaron juntos. Rodrigo De Paul lucía el dorsal 7, Nicolás Otamendi el 19 y Gonzalo Montiel el 4.

Para muchos hinchas, la combinación forma la fecha de la final. El 19 corresponde al día, el 7 al mes y el número 4 representa la cuarta Copa del Mundo que busca conquistar la Selección argentina.

Rodrigo De Paul emocionado tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La coincidencia se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios sostuvieron que se trataba de una nueva señal dentro de la mística que rodea al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La imagen ganó todavía más fuerza porque el triple cambio se produjo cuando Argentina estaba en desventaja frente a Inglaterra y necesitaba modificar el desarrollo del partido para alcanzar la clasificación.

Los tres futbolistas que ingresaron comparten además una notorio papel en la Selección. Otamendi es uno de los referentes con más tiempo del plantel, De Paul es conocido por ser el "motorcito" anímico del equipo y Montiel quedó en la historia por convertir el penal decisivo que le dio a Argentina el título en Qatar 2022.

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No existe evidencia de que Scaloni haya realizado el cambio pensando en esa coincidencia numérica. Sin embargo, la secuencia volvió a alimentar las interpretaciones de los aficionados, que compartieron la imagen junto al mensaje "Elijo creer" y otros comentarios como que el entrenador "ya sabía".

Entre quienes siguen estas teorías también apareció otro dato estadístico. Antes de la final, Argentina acumula 19 goles convertidos y 7 recibidos durante el Mundial, una combinación que volvió a ser asociada con la fecha del partido decisivo y reforzó las publicaciones que circularon en las redes sociales.

rv / ds