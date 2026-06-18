Fiebre mundialista: cuánto cuesta viajar a Texas para alentar a la Selección frente a Austria

La contundente victoria por 3-0 frente a Argelia en el debut generó una inmediata ola de consultas de hinchas argentinos que buscan trasladarse a los Estados Unidos para el segundo compromiso de los dirigidos por Lionel Scaloni. El próximo objetivo de los hinchas es la ciudad de Arlington, Texas, donde la Selección se medirá ante Austria el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium.

El mercado de agencias estructuró distintas paquetes turísticos que combinan aéreos, noches de hotel y tickets oficiales. Las alternativas varían según los servicios incluidos, las categorías de los ingresos a la cancha y la logística interna.

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Las propuestas de la firma Modo Vuela parten desde los 5.490 dólares por persona. Este plan contempla el pasaje de ida y vuelta, tres noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas, asistencia al viajero, traslados internos y una entrada de categoría 3.

La misma empresa comercializa un paquete extendido diseñado para aquellos que pretenden asistir también al partido de Jordania, ambos fijados en la sede texana. Este plan, que incluye ocho noches en Dallas en hoteles tres o cuatro estrellas con entradas para ambos partidos, tiene un valor inicial de 5.990 dólares.

Opciones de alojamiento y los precios de los vuelos a Dallas

Por otro lado, existen alternativas en el mercado de turismo. Una de las firmas ofrece un itinerario de tres noches en Dallas en hoteles tres estrellas con la entrada categoría 3 a un valor de 3.726 dólares.

El próximo objetivo de los hinchas es la ciudad de Arlington, Texas

Si el usuario prefiere mejorar la ubicación en las tribunas, el costo de este mismo paquete se eleva a 4.142 dólares para la categoría 2 y alcanza los 5.076 si se opa por el mejor asiento. Estas cotizaciones no incluyen los pasajes de avión, los desayuno diarios ni las tasas de uso.

Quienes se inclinen por estructurar el viaje de forma independiente y adquirir vuelos por fuera de los paquetes se enfrentan a tarifas aéreas que promedian los 1.500 dólares. Las búsquedas reflejan operaciones saliendo desde Buenos Aires antes del 19 de junio y regresando el 22 de junio.