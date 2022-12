La final del Mundial Qatar 2022 ya es considerada por muchos una de las mejores de la historia. Empezó con un contundente 2-0 de Argentina, que a 10 minutos del final la selección de Francia terminó igualando. Después vino el alargue, el gol de Lionel Messi, el empate de Kylian Mbappé de penal y la posterior definición por penales ¿Pero qué pasó en el vestuario francés durante el entretiempo cuando el combinado europeo estaba siendo superado por dos goles?

Desbordado por el poderío argentino, el técnico francés Didier Deschamps metió mano y realizó dos cambios a los 41'. Minutos después, el árbitro polaco Szymon Marciniak pitó el final de la primera mitad y la tensión se trasladó al vestuario galo.

En las últimas horas se filtró un video en el que el entrenador se mostró furioso y a los gritos por el mal funcionamiento del equipo. Luego se sumó a las críticas el crack del Paris Saint-Germain, autor de 3 goles en la final.

La furia de Mbappé y Deschamps en el entretiempo de la final Argentina-Francia

"Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!", exclamó el seleccionador de Francia al tiempo que golpeaba una mesa.

La charla no terminó ahí. Por el contrario, el tono se elevó. "Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!", sumó.

La grabación fue mostrada en el documental Thank you the Blues emitido este martes por la noche en TF1. Luego toma la palabra Mbappé, quien se levantó de su asiento y se sumó a los cuestionamientos de Deschamps.

"Les Miserables": así fue recibida la selección de Francia en su regreso a París

"¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos", lanzó el joven de 24 años, que hasta ese momento no había tenido mucha incidencia en el partido.

La joya francesa cerró: "Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos volver! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años".

Miles de hinchas ovacionaron este lunes a la selección de Francia en la plaza de la Concordia, en París, en un ambiente festivo, tras la derrota en la final del Mundial contra Argentina en Doha.

Los jugadores franceses y entrenador Didier Deschamps se mostraron en el balcón del hotel Crillon hacia las 21:40 (hora de Francia) para saludar a los numerosos fans que agitaban banderas de Francia y proclamaban su agradecimiento a los Bleus. La expedición había llegado unas dos horas antes al aeropuerto de Roissy procedente de Qatar.

Mbappé y Deschamps saludan a la multitud en París

Al descender del avión, el DT de Francia esbozó una sonrisa, al igual que el delantero Olivier Giroud, quien lucía un collar de flores azul, blanco y rojo alrededor del cuello.

El festejo que no pudo ser para Kylian Mbappé

Giroud habló desde la emblemática plaza parisina para la cadena francesa TF1. "Estos momentos hay que disfrutarlos, saborearlos. Es simplemente felicidad a pesar de todo. Nos daremos un fuerte abrazo y nos iremos de vacaciones, cargaremos las pilas porque hay una segunda parte de la temporada por jugar".

El atacante Marcus Thuram también tomó la palabra para el mismo medio: "Sabíamos antes del partido que nos mirarían millones de franceses, desgraciadamente no pudimos ganar pero lo que es seguro es que están orgullosos de nosotros y eso es lo más importante".

