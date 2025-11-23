Italia venció a España en la final de la Copa Davis 2025 y sumó su cuarta Ensaladera

Italia venció a España en la final de la Copa Davis 2025, y no solo se coronó por tercera vez consecutiva, sino que también obtuvo su cuarta Ensaladera. Matteo Berrettini se impuso en el primer punto frente a Pablo Carreño Busta y Flavio Cobolli sentenció el título ante Jaumer Munar, ambos en singles.

En la final del torneo, el romano abrió la final luego de imponerse por 6-3 y 6-4, mientras que el nacido en Florencia hizo lo propio por 1-6, 7-6 (5) y 7-5. Cobolli se hizo fuerte en Bolonia como anfitrión y logró reponerse de un duro primer set en el que el español lo borró completamente de la cancha y parecía que se quedaría con el triunfo para igualar la serie de manera sencilla.

Mateo Berrettini demostró frente a Pablo Carreño Busta su potencia

Antes, Mateo Berrettini demostró frente a Pablo Carreño Busta su potencia y gran servicio para quedarse con un contundente 6-3 y 6-4 que le dio el primer punto y la posibilidad de acariciar el título a los de azul. El romano supo ser el sexto en el ranking ATP, actualmente ocupa el puesto 56 y fue finalista en Wimbledon 2021.

​​En su camino hacia el título, los italianos habían superado 2-0 a Austria en los cuartos de final y luego le habían ganado 2-0 a Bélgica en las semifinales. En ninguna serie requirieron llegar al tercer punto del dobles para definir.

Italia llegaba con las recientes conquistas en 2023 y 2024 en la espalda y buscaba poner presión sobre su rival, mientras que España intentaba poder alzarse con la séptima Ensaladera en su historia, título que se le resiste desde 2019 en Madrid.

Flavio Cobolli sentenció el título ante Jaumer Munar

Ambos equipos no contaron con sus máximas estrellas: Carlos Alcaraz, número uno del actual ranking ATP, estuvo ausente para la roja, mientras que Italia no contó con el segundo mejor jugador del mundo, Jannik Sinner. Ambos se vieron las caras en el partido definitorio del ATP World Tour Finals, que vio al italiano campeón.

Cómo quedó el palmarés histórico

El dominador en el palmarés histórico de la Copa Davis es Estados Unidos, liderando la tabla en solitario con una cifra total de 32 títulos. Sin embargo, no consigue el título desde el 2007, cuando se impuso a Rusia en la final.

En segundo lugar se encuentra Australia con un total de 28 títulos. Por otro lado, el tercer lugar del ‘podio’ lo comparten Francia y Gran Bretaña, que han logrado conquistar la copa mundial del tenis en diez ocasiones.

Argentina consiguió su única ensaladera en 2016, de la mano de Juan Martin Del Potro, con la particularidad de que jugó todos sus cruces de visitante. Ese año venció en cuartos de final a Italia, en semifinales a la Gran Bretaña de Andy Murray y en la final a Croacia.