Colapinto pasó a Q2 sobre una pista imposible por la lluvia y largará 15° en Las Vegas

Con pilotos luchando por mantener a sus autos en pista bajo una lluvia que había sido torrencial, la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tuvo una cuota de incertidumbre hasta el último minuto. En ese marco, el piloto argentino Franco Colapinto consiguió el primer objetivo de pasar con su Alpine a la Q2 (undécimo lugar con su Alpine en la Q1), lo que le valió pasar al segundo corte, pero en esa puja no pudo avanzar y quedó en el 15° lugar para la largada de este domingo.

George Russell con Mercedes se quedó con el mejor tiempo en esa Q1, luego lideró también en la Q2, pero en el segmento final el británico Lando Norris, con McLaren, fue el que se quedó con la pole position. El francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, quedó en el décimo lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lando Norris se quedó con la pole position en Las Vegas.

Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, compartirá esa primera fila este domingo en Las Vegas con el neerlandés Max Verstappen, siempre peligroso con su Red Bull. El campeón se mantiene al acecho en la lucha por el título 2025, que a mitad de temporada parecía una lucha limitada a los McLarens de Norris y el australiano Oscar Piastri. Y el tercer lugar de la clasificación fue el español Carlos Sainz, en otra excelente tarea con Williams.

De superar a sus rivales, Norris irá a las dos últimas pruebas de esta temorada, en Catar y Abu Dabi, con todo a favor para coronarse por primera vez en la Fórmula 1 y acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen.

Antes del Gran Premio, Norris le saca 24 puntos a Piastri y 49 a Mad Max. El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) largará decimoctavo y Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón mundial, vivió una de las peores clasificaciones de su carrera al concluir en el vigésimo y último lugar.

HB