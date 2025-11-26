La Tabla Anual y los Playoffs del Clausura revelan la falta de coherencia en el Fútbol Argentino

Rosario Central, declarado campeón del Fútbol Argentino por su rendimiento en la Tabla Anual, quedó eliminado en el primer cruce del Clausura 2025, y también se había despedido prematuramente del Apertura.

Gimnasia de La Plata, de gran sprint final y clasificado a cuartos de final del Clausura 2025, finalizó decimonoveno en la Tabla Anual. Los ocho mejores equipos de la acumulada clasificaron a Playoffs, pero cuatro ya fueron eliminados.

Lanús y Tigre definen rival de Racing y el último lugar en Playoffs del Clausura 2025

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Platense, campeón del Apertura 2025, no pudo repetir Playoffs en el Clausura y finalizó vigésimo segundo en la Anual. El Calamar jugará, con mucho mérito, la Copa Libertadores 2025, pero en la tabla general finalizó 22 puntos por debajo de la última plaza para el torneo.

La falta de coherencia entre lo que revelan ambas tablas vuelve a poner el foco sobre el formato de los torneos y su impacto en el rendimiento de los equipos y del Fútbol Argentino en general.