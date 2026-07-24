Se llevará a cabo una nueva edición de La Velada del Año este sábado 25 de julio, un evento que reúne a streamers, youtubers e influencers para que peleen en un ring de boxeo. La sexta entrega del evento realizado por el streamer Ibai Llanos contará con cuatro luchadores argentinos, la mayor cantidad de participantes nacionales desde sus inicios.

La Velada tendrá lugar en el estadio La Cartuja, en España, y contará con un total de 10 combates. Se podrá observar por los canales oficiales de Llanos en Twitch y YouTube de forma completamente gratuita, y comenzará a transmitirse a las 14, horario de Argentina, para mostrar la previa, los ingresos y los shows musicales.

Estos últimos se presentarán como intermedio entre las peleas para no perder el ritmo. Entre los artistas convocados para cantar en el evento se encuentran Juanes, Bad Gyal, Lucho RK y La Pantera, Yandel y Anuel AA.

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La Velada del Año VI: quiénes son los participantes argentinos

El primer combate con un participante argentino tiene como protagonista al periodista deportivo Gastón Edul, destacado por sus coberturas de la Selección Argentina. Él se enfrentará a Edu Aguirre, periodista deportivo español crítico de Lionel Messi, y es uno de los combates más esperados de La Velada luego de la final de Argentina contra España en el Mundial, donde ganó el equipo europeo.

Los 4 argentinos elegidos para pelear en La Velada del Año VI.

Por otro lado, el influencer argentino Gero Arias, que se viralizó por su reto de hacer una dominada por día durante un año, hará su debut oficial como luchador en el evento. Su contrincante es el youtuber español Viruzz, que ya ganó 3 de 4 combates en La Velada y con quien se enfrentará sin usar casco por decisión de ambos participantes.

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La única participante femenina proveniente de Argentina en esta edición es la youtuber Angie Velasco, quien se enfrentará a la streamer puertorriqueña Alondrissa. Esta pelea dio mucho de qué hablar durante las últimas semanas, ya que ambas habían mantenido una amistad antes del evento, pero actualmente se encuentran distanciadas.

El último duelo con un argentino será una batalla de artistas urbanos. Por el lado nacional, el cantante Lit Killah subirá al ring por primera vez y peleará contra el trapero español Kidd Keo, considerado como un pionero en el género. El participante proveniente de González Catán fue elegido como el “boxeador revelación” por sus compañeros en la previa de La Velada del Año VI.

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Orden de las peleas en La Velada del Año VI

Los combates comenzarán a las 14:45 de Argentina y, aunque no tienen horarios específicos pautados, el orden de los mismos es el siguiente:

1. Fabiana Sevillano vs La Parce

2. Clerss vs Natalia MX

3. Edu Aguirre vs Gastón Edul

4. Marta Díaz vs Tatiana Kaer

5. Viruzz vs Gero Arias

6 Alondrissa vs Angie Velasco

7. Lit Killah vs Kidd Keo

8. Rivers vs Roro

9. Plex vs Fernanfloo

10. IlloJuan vs TheGrefg

JSM