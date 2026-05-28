Las cuatro ausencias de la selección argentina en la historia de los mundiales y sus motivos políticos y deportivos

El estreno de la Copa del Mundo en Uruguay 1930 marcó el inicio de una era dorada para el fútbol sudamericano, donde el conjunto argentino alcanzó el subcampeonato. Sin embargo, las siguientes décadas presentarían un panorama complejo que marginaría a este equipo de la máxima cita en cuatro ocasiones.

La primera ausencia ocurrió en Francia 1938 debido a un profundo descontento dirigencial. La Asociación del Fútbol Argentino consideraba que la sede debía alternarse de manera estricta entre América y Europa, por lo que la designación del país galo fue tomada como un agravio hacia la región.

Argentina se vuelve a ilusionar: los 26 elegidos por Scaloni para el Mundial 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El malestar institucional provocó un boicot absoluto por parte de los dirigentes de la calle Viamonte. A pesar de haber inscrito inicialmente al equipo en el proceso previo, la decisión política de no viajar a territorio europeo se mantuvo firme, dejando el torneo sin un claro animador.

El aislamiento argentino y el único fracaso en las eliminatorias sudamericanas

La llegada de la Segunda Guerra Mundial interrumpió la competencia global, pero el regreso de la cita en Brasil 1950 tampoco contó con la presencia albiceleste. En esta ocasión, un fuerte conflicto con la Confederación Brasileña de Fútbol alejó por completo la posibilidad de competir en Río.

Aquel distanciamiento previo provocó el retiro de la escuadra nacional de las eliminatorias programadas para la edición de 1950. Las tensiones de la época se profundizaron tras huelgas de futbolistas locales en 1948, lo que derivó en el éxodo de grandes figuras hacia la liga de Colombia.

La historia cambió drásticamente de cara a México 1970, obedeció a un rotundo fracaso en el terreno de juego

El aislamiento de las competencias mundiales continuó en Suiza 1954 por razones de estricta índole política y deportiva. La dirigencia optó por mantener la postura de no competir en el exterior, argumentando que el plantel requería mayor consolidación interna antes de medirse en Europa.

La postura oficial de la época privó a una notable generación de jugadores de mostrar su jerarquía ante las potencias del Viejo Continente. Aquella determinación voluntaria cortó la continuidad de un proceso que dominaba con absoluta comodidad los campeonatos sudamericanos de esos años.

La historia cambió drásticamente de cara a México 1970, ya que la ausencia no obedeció a un retiro planeado sino a un rotundo fracaso en el terreno de juego. El seleccionado debió afrontar una eliminatoria sumamente compleja en 1969 compartiendo grupo con los combinados de Perú y Bolivia.

Huevo Acuña y Mastantuono destacan entre los que se quedaron afuera del Mundial 2026

El proceso estuvo marcado por una profunda inestabilidad institucional, con constantes cambios de entrenadores en los meses previos a la competencia. Aquella desorganización en la conducción técnica afectó directamente el rendimiento de un plantel que no lograba encontrar un rumbo fijo.

El encuentro decisivo se disputó el 31 de agosto de 1969 en el estadio de Boca Juniors frente al representativo peruano. El marcador final reflejó un empate dos a dos que sentenció de manera definitiva la suerte del dueño de casa, permitiendo la histórica clasificación de los visitantes.

La eliminación generó un impacto sin precedentes en el deporte nacional de la época. Aquella tarde en Buenos Aires se transformó en el único antecedente histórico en el cual el conjunto albiceleste quedó fuera de una Copa del Mundo por no haber alcanzado los méritos deportivos.

La eliminación generó un impacto sin precedentes en el deporte nacional de la época

Como señala el periodista e historiador Oscar Barnade en sus crónicas sobre la historia del seleccionado, los desarreglos organizativos de finales de los sesenta pagaron su precio más alto en aquella mítica jornada, forzando una reestructuración total de cara al futuro cercano.

Los analistas de la época reflejaron la frustración de ver el torneo por televisión. El libro "Historia de la Selección Argentina", publicado por la propia federación en ediciones conmemorativas, describe ese período como una lección indispensable para el posterior desarrollo profesional.

A partir de ese tropiezo en la Bombonera, la organización del fútbol local dio un vuelco drástico que culminaría con la designación de proyectos a largo plazo. La regularidad regresó a partir de Alemania 1974, garantizando la asistencia perfecta en cada una de las ediciones posteriores.

Los 17 campeones del mundo en Qatar que buscarán el bicampeonato en el Mundial 2026

Las cuatro citas fallidas quedaron registradas como momentos de quiebre en los manuales de historia deportiva. El contraste entre las decisiones políticas de los primeros años y el golpe deportivo de 1969 ilustra las distintas etapas de consolidación del fútbol federado en el país.

Hoy en día, el recuerdo de aquellas ausencias sirve como una referencia documental para dimensionar la evolución competitiva de la escuadra nacional. Aquellos años sin participación mundialista moldearon el carácter institucional que hoy rige el destino de las competencias.