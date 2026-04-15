La Selección Argentina iniciará la defensa de su título mundial en los Estados Unidos con un itinerario que obligará a los hinchas a recorrer grandes distancias entre las sedes de Kansas City y Dallas. La logística para presenciar los partidos de la fase de grupos requiere una combinación de vuelos de cabotaje, alquiler de vehículos y reservas hoteleras.

El calendario oficial determinó que el conjunto nacional deba trasladarse desde el Kansas City Stadium hacia el Dallas Stadium, lo que supone un cruce de más de 800 kilómetros a través del territorio estadounidense.

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De acuerdo a las proyecciones de la plataforma Expedia, los pasajes aéreos internos para las fechas de competencia oscilarán entre los 450 y 700 dólares por tramo. La demanda de los fanáticos argentinos agotó las plazas en las aerolíneas low cost que conectan el Aeropuerto Internacional de Kansas City con el de Dallas-Fort Worth.

Esta situación forzó a muchos viajeros a buscar alternativas terrestres o vuelos con escalas en centros de distribución como Chicago o Houston para reducir el impacto económico en sus presupuestos de viaje.

¿Cuáles son los costos de alojamiento en Dallas para los partidos de la Selección?

La ciudad de Dallas presentó una ventaja estratégica para los seguidores debido a que concentrará dos encuentros en la misma sede, permitiendo estadías prolongadas de una semana. Los alquileres temporarios en zonas céntricas como Uptown o Downtown alcanzaron valores de 350 dólares por noche para departamentos base.

El Dallas Stadium abarcará dos partidos de la Selección

El clima en Texas durante los meses de junio y julio representará un factor determinante en la planificación, con temperaturas que superararán los 38 grados. Esta condición climática obligó a los organizadores a recomendar el uso de transporte privado o servicios de aplicaciones móviles, dado que las distancias a pie resultaron inviables.

Los grupos de fanáticos que viajarán en conjunto se les recomienda priorizar el alquiler de camionetas para siete pasajeros, con un costo diario promedio de 120 dólares, con el fin de prorratear los gastos de combustible y estacionamiento en el estadio.

¿Cómo optimizar el presupuesto de transporte entre Kansas y Dallas?

Para aquellos que buscaran economizar, la opción del micro de larga distancia entre ambas ciudades se posiciona como la alternativa más austera. El trayecto, que dura aproximadamente ocho horas, tendrá un valor de 85 dólares en empresas como Greyhound.

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Sin embargo, la mayoría de los argentinos que confirmaron su presencia en Kansas City prefirieren la agilidad del avión para evitar el desgaste físico previo a los ingresos a los recintos deportivos.

La dispersión de los estadios en las periferias urbanas obligará a los visitantes a depender exclusivamente de vehículos particulares o servicios contratados. En el caso de Kansas, el acceso resultará particularmente complejo para quienes no contarán con movilidad propia, elevando los costos de traslados mínimos a 50 dólares por viaje.

En el Kansas Stadium, Argentina debutará frente a Argelia

El gasto promedio estimado para un hincha que decidió seguir a la Argentina durante la primera fase se ubica en los 5.500 dólares, sin contar los tickets de ingreso a los estadios. Esta cifra incluye los vuelos internacionales desde Buenos Aires, los tramos internos, comidas y un hospedaje estándar compartido.

Las autoridades locales de Kansas y Dallas reforzarán sus operativos de seguridad ante el arribo masivo de extranjeros. Los fanáticos que asistierán a los partidos de Austria y Jordania deben registrarse en sistemas de monitoreo fronterizo adicionales, una exigencia del gobierno de Estados Unidos para eventos de magnitud masiva.