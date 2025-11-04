Los números que dejó la fecha 14 del Clausura 2025: Boca lidera y River no levanta cabeza

La fecha 14 del Torneo Clausura 2025 dejó una serie de datos llamativos que Cueste lo que Cueste analizó con detalle en su habitual informe numérico. Tablas, tendencias y récords que marcan el pulso del campeonato en su recta final.

Lo que dejó la fecha 14 bajo la lupa de Cueste lo que cueste

En la Zona A, Boca y Unión comparten la cima, mientras que Central Córdoba, con 22 puntos, quedó a tres unidades tras empatar con Racing. Más atrás aparecen Barracas Central y Estudiantes con 21, seguidos por Banfield, que se metió en la pelea con 20 puntos después de vencer a Lanús. Un pelotón apretado completa el grupo: Belgrano, Tigre, Racing, Defensa y Huracán, todos con 19. La diferencia de gol muestra lo parejo del lote: Belgrano tiene +3 y Huracán -3, con Argentinos Juniors al acecho con 18 unidades.

La Zona B, en cambio, presenta un panorama más claro. Platense continúa como líder con 30 puntos, seguido por Riestra (27) y Lanús (26). Belgrano de Córdoba, con 25, cierra el cuarteto de clasificados por ahora. Detrás se ubican San Lorenzo (22), River (21) y San Martín de San Juan (18), que aún sueña con avanzar. Talleres, con 17, y un pelotón de equipos entre 16 y 15 puntos completan la tabla.

En la tabla anual, clave para la clasificación a las copas internacionales, Central Córdoba ya tiene asegurado su lugar. Lo siguen Boca y River, aunque el “Millonario” debe mirar de reojo a Argentinos y Riestra (51 puntos), que se acercan peligrosamente. San Lorenzo (49), Racing y Barracas (47) y Tigre, Lanús y Huracán pugnan por los puestos de Sudamericana, con diferencias mínimas de gol.

El repaso de Cueste lo que Cueste también dejó varios datos curiosos:

47 : los goles que lleva Miguel Merentiel con la camiseta de Boca, séptimo máximo goleador del club en el siglo XXI, detrás de Palermo, Tévez, Palacio, Benedetto, Riquelme y Guillermo Barros Schelotto.

24 : los tantos marcados por Boca en el torneo, que lo convierten en el equipo más goleador , seguido por Unión y River (20) y Vélez (19) .

8 : los goles del paraguayo Ronaldo Martínez , de Platense, que lo colocan como máximo artillero por encima de Ángel Di María (7).

99 años : el tiempo que pasó desde la última vez que River perdió cuatro partidos consecutivos como local. La última racha similar fue en 1926 , y la peor, en 1906 , cuando el club apenas comenzaba su historia.

9 : las derrotas de River en 2025, su peor registro desde el 2022 de Gallardo, que había cerrado con 13 caídas.

3 de los 5 grandes (Boca, River y Racing) suman más puntos como visitantes que como locales, un fenómeno inusual en el fútbol argentino.

El informe cerró destacando la figura de Ronaldo Martínez, autor de 8 de los 12 goles de Platense en el torneo. El paraguayo atraviesa un gran momento y será pieza clave en el próximo desafío del “Calamar”, que ya tiene su lugar asegurado en la Copa Libertadores 2026.

Una fecha que, entre paridad, sorpresas y estadísticas llamativas, reafirma que el Clausura 2025 se encamina a un cierre apasionante.

BP