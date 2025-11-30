Mais campeão do Brasil: Flamengo venció a Palmeiras y logró la cuarta en Lima

Danilo salta, conecta un cabezazo que en slow motion podría ser el inicio de un documental de Netflix, y el Monumental de Lima, otra vez, como hace seis años, se convierte en el escenario de la gloria para el Flamengo. Más gloria: si contra River fue la segunda, ahora es la cuarta. Una progresión que avanza muy rápido y que casi no encuentra analogías. Palmeiras podría ser el único que le compita, pero ayer perdió, y en los próximos días puede quedar segundo en el Brasilerao, que tiene a Flamengo también a un paso de ganarlo. Demasiada gloria para tan poco tiempo.

Bajo el cielo limeño que soñaron Gustavo Costas y tantos hinchas de Racing, con un Monumental lleno, Flamengo volvió a demostrar por qué —cuando la historia pide títulos— es leyenda brasileña. Con un cabezazo de Danilo tras un córner de Giorgian de Arrascaeta en el segundo tiempo, el Mengão venció 1-0 a Palmeiras y se consagró campeón de América.

Ese gol no fue una casualidad. Fue la concreción de una final hiper pareja, hiper cerrada, que Flamengo manejó mejor por temple, ambición y fútbol. Dominó la posesión cuando tuvo que hacerlo, profundizó por los costados, presionó alto y cerró espacios en defensa.

Para Palmeiras, la definición fue amarga. El Verdao llegó a Lima con su historia reciente de éxito internacional, con el impulso de haber dado vuelta la serie en semifinales ante la Liga de Quito —3-0 en contra en la ida, 4-0 a favor en la vuelta—.

Pero en la final, sus mejores cartas quedaron marcadas por un Flamengo compacto.

Este título, para Flamengo, es más que un trofeo: es la cuarta Libertadores de su historia. Un nuevo capítulo en su rica tradición. La venganza de 2021 —cuando Palmeiras levantó la copa tras vencerlo en la final— quedó saldada.

El éxito, como todo éxito y como todo fracaso, tiene nombres propios: Danilo, autor del gol histórico, es el de la ocasión, reforzada por una historia personal que es increíble. De Arrascaeta, con su inteligencia en el pase clave y su estirpe de ídolo y emblema, es el de toda esta historia reciente. Agustín Rossi, que asoma cuando lo llaman y siempre responde ante la necesidad, tiene su lugar, sobre todo porque en nueve de los 13 partidos de esta edición de la Libertadores no le pudieron convertir goles.

Y sin dudas, el otro nombre de esta gloria estuvo en el banco: Filipe Luís, en apenas 14 meses al mando, construyó un Flamengo ganador, equilibrado, audaz.

También asomaron figuras como Samuel Lino y Bruno Henrique, que aportaron frescura ofensiva y compromiso hasta el final para lograr la cuarta Libertadores de la historia, la tercera en seis años y el título que lo desmarca del resto de los clubes brasileños (que igualaron en cantidad de títulos a los argentinos).

El continente tiene un nuevo rey, y su corona lleva los colores rojos y negros.

Murió un hincha un día antes

Un hincha del Palmeiras de Brasil murió en la ciudad peruana de Lima mientras viajaba en un micro turístico en la previa de la final de la Copa Libertadores que ganó Flamengo.

El club paulista anunció la triste noticia a través de un comunicado: “Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores. Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”.

El hincha iba en la parte superior del transporte junto a otras personas cuando sufrió un golpe fatal en la cabeza.