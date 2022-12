Maslatón y un pedido viral para que en la final del Mundial 2022 no se cante la canción racista contra Francia

La canción que un grupo de argentinos mostró en vivo durante una cobertura del Mundial 2022 en Qatar es ahora el miedo que muchos tienen de cara al espectáculo final del próximo domingo, cuando la selección argentina juegue contra Francia.

Es que durante la transmisión de TyC Sports, con el clásico móvil dialogando con argentinos que viajaron al evento, días antes que comience la Copa del Mundo comenzaron a entonar un cántico racista y xenófobo que los medios franceses y el Inadi de Victoria Donda, además de miles de usuarios, salieron a cuestionar.

"Escuchen, corran la bola; Juegan en Francia, pero son todos de Angola; ¡Qué lindo es! Van a correr; Son 'cometravas' como el puto de Mbappé; Su vieja es nigeriana; Su viejo, camerunés. Pero en el documento... Nacionalidad francés", decía el cántico, que discriminaba a los jugadores franceses de descendencia africana, como el caso de su figura Kylian Mbappé.

Maslatón defendió a Tomás Massa: ¿De dónde sacaron que un político, con la suya, no pueda ir al Mundial?"

Ante esto, ahora el miedo es que en la ansiada final se cante esa canción y deje mal parada internacionalmente a la Argentina, por lo que miles de usuarios, entre ellos el abogado liberal, tuitero y militante del Bitcoin, Carlos Maslatón, pidieran en sus redes no cantarla: "Señores, no se les ocurra cantar la canción esa de que los franceses son todos de Angola. Quedamos para el carajo, no podemos adoptar actitud de este tipo. Queda prohibida en todas nuestras tribunas".

Señores, no se les ocurra cantar la canción esa de que los franceses son todos de Angola. Quedamos para el carajo, no podemos adoptar actitud de este tipo. Queda prohibida en todas nuestras tribunas. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) December 15, 2022

En su momento, Donda salió a cuestionar al Grupo Clarín por transmitir esa canción: "La responsabilidad de un grupo mediático como Clarín se torna central ante una fiesta masiva como el mundial. Hace pocas horas, su canal de deportes fue noticia en los medios franceses, por haberle dado aire a cánticos fuertemente racistas y xenófobos".

"Racismo en directo": Así repudió la prensa francesa a TyC Sports y un grupo de hinchas argentinos

El polémico artículo de The Washington Post sobre la Argentina

Previamente, el dirigente de La Libertad Avanza había publicado un hilo explicando que la Argentina es uno de los países que no profesa el racismo, citando el ejemplo de un artículo del prestigioso Washington Post que pretendía explicar por qué la selección albiceleste no tiene jugadores negros: "Argentina, el estado y la sociedad toda, profesa 0% racismo. Hemos sido siempre un ejemplo de igualdad y anti-discriminación y no voy a permitir que ningún periodista burro del exterior nos venga a difamar. Negros y todas las 'razas' son bienvenidas a habitar el suelo argentino".

"A diferencia de otros países donde fue necesaria una acción fuerte del estado para que mucha gente dejara de ser racista o no pudiera al menos dar rienda suelta al detestable sentimiento racista, en la Argentina el anti-racismo surgió del comportamiento espontaneo del pueblo. El liberalismo del siglo XIX primero, y luego el remate implacable del peronismo desde 1945 con su visión de la igualdad social y de crear un país para todos, nos colocaron a la vanguardia de la integración y no-discriminación. Somos un ejemplo para todas las naciones", agregó.

JD / CP