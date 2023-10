Messi, y la comparación con el mejor Barcelona de la historia: "Este equipo está cerquita"

Al final del partido con Perú, a Lionel Messi fue le preguntaron si el nivel de juego de la Selección argentina podía compararse con el que tuvo, en su mejor momento, el Barcelona que lideró

"Creo que me lo preguntaba el otro día, este equipo es impresionante y sigue en crecimiento, partido tras partido, cada vez juega mejor”, dijo el rosarino, y no eludió la consulta: “Compararlo con Barcelona... Es el mejor equipo de la historia el Barcelona. ¿Es mucho, no? Pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que demostró”

El capitán dijo que el equipo nacional tiene “grandísimos jugadores” y que “juegue quien juegue no se nota, porque el estilo de juego muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y esperemos seguir en este camino".

Destacó la unión del grupo que conduce Lionel Scaloni: "Lo humano juega muchísimo. Lo dije muchas veces. Si hay un buen grupo y buen ambiente dentro del vestuario es mucho más fácil”.

“Venimos demostrando hace mucho tiempo que este es un gran grupo, pase lo que pase sigue de la misma manera. Disfrutando de jugar, es estar juntos”, dijo.

Otro triunfo en un gran nivel

Argentina no tuvo complicaciones en su paso por Perú. Con su juego colectivo y el aporte de la figuras, dominó el partido a placer y pudo haber hecho más goles. Eso ya casi no es noticia.

Messi brilló y marcó dos golazos. Los hinchas locales se rindieron ante el crack y al finalizar el primer tiempo lo despidieron con una ovación. Esas cosas que solo el capitán de lo campeones del mundo es capaz de generar.

LT