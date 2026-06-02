Mundial 2026: una encuesta revela que solo 1 de cada 3 estadounidenses planea verlo

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, una encuesta del Pew Research Center expuso una paradoja llamativa: aunque Estados Unidos será uno de los países anfitriones junto con México y Canadá, la mayoría de los estadounidenses no tiene demasiado interés en el torneo y tampoco sabe quién se consagrará campeón.

Según el estudio, apenas el 28% de los adultos estadounidenses asegura que seguirá el Mundial de manera "algo probable", "muy probable" o "extremadamente probable". Entre ese grupo de potenciales seguidores tampoco existe un consenso claro sobre quién levantará la copa.

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Entre quienes planean seguir la competencia, España encabeza las predicciones con el 9% de las menciones, seguida por Brasil y Argentina, ambas con el 8%. Más atrás aparecen Estados Unidos y Francia con el 7% cada uno, mientras que Alemania reúne el 4%, y Portugal y México el 3%. Inglaterra apenas alcanza el 2%.

Sin embargo, el dato más llamativo es otro, el 41% de quienes verán el Mundial respondió que no sabe quién ganará el torneo, una cifra que supera ampliamente a cualquier selección mencionada.

La presencia de Argentina entre los principales candidatos coincide con las expectativas que genera la selección dirigida por Lionel Scaloni. El equipo albiceleste llega como campeón vigente tras el título obtenido en Qatar 2022 y buscará convertirse en el primer seleccionado masculino en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas desde Brasil en 1962.

El Mundial todavía no entusiasma a la mayoría de los estadounidenses

El relevamiento también muestra que el Mundial sigue siendo un evento con interés limitado dentro de Estados Unidos. Mientras que sólo el 23% de los nacidos en el país afirma que seguirá la competencia, la cifra asciende al 54% entre los inmigrantes.

Las diferencias también aparecen por origen étnico. Los estadounidenses de origen hispano registran un interés del 42%, mientras que entre los asiáticos la cifra llega al 44%. En contraste, el seguimiento es menor entre los blancos (23%) y los afroamericanos (29%).

Por género, los hombres muestran una mayor predisposición a seguir el campeonato (33%) que las mujeres (24%). También se observa más entusiasmo entre los menores de 65 años que entre los adultos mayores.

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Los resultados aparecen en la antesala de una Copa del Mundo histórica, que contará con 48 selecciones, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y será la edición más grande de la historia del torneo.

Sin embargo, distintos estudios y análisis recientes coinciden en que el Mundial todavía no ocupa un lugar central en la conversación pública estadounidense, donde continúa compitiendo por atención con deportes como el fútbol americano, la NBA y el béisbol.

Aun así, cuando los estadounidenses se animan a hacer un pronóstico, la balanza parece inclinarse hacia Europa y Sudamérica: España, Brasil y Argentina son hoy las selecciones que generan más confianza para quedarse con el trofeo más importante del fútbol.

La encuesta fue realizada entre el 23 y el 29 de marzo de 2026 mediante preguntas abiertas a 3.507 estadounidenses.

RG/AF