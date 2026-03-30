Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y a Toviggino por retención indebida de aportes

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la mismo entidad, Pablo Toviggino, fueron procesados y embargados en la causa en la que se investiga la presunta retención de aportes destinados a la seguridad social que tramita el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante.

El magistrado les trabó un embargo por 350 millones de pesos.

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