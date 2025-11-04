Racing, el primer campeón del mundo argentino: a 58 años de la hazaña en la Copa Intercontinental

El 4 de noviembre de 1967 quedó grabado para siempre en la historia del fútbol argentino. Ese día, en el estadio Centenario de Montevideo, Racing Club derrotó al Celtic de Escocia por 1 a 0 y se consagró campeón de la Copa Intercontinental, convirtiéndose en el primer equipo argentino en alcanzar un título mundial.

El gol que selló la gloria fue obra de Juan Carlos “Chango” Cárdenas, quien con un zurdazo inolvidable desde fuera del área marcó el tanto que coronó al conjunto dirigido por Juan José Pizzuti, conocido como “el equipo de José”.

La formación de aquel Racing campeón estuvo integrada por Agustín Cejas, Martín, Roberto Perfumo, Basile, Chabay, Maschio, Rulli, Juan José Rodríguez, João Cardoso, Cárdenas y Norberto Raffo.

La hinchada, orgullosa de su equipo, inmortalizó su gesta en un canto que luego se convirtió en disco: “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José”.

Antes que cualquier otro club argentino, Racing fue el primero en levantar la Copa Libertadores y luego coronarse campeón del mundo, marcando un hito imborrable que hoy, 58 años después, sigue siendo motivo de orgullo para todo el pueblo académico.

