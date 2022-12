El Show del Dibu

Dubái es la ciudad más grande de los Emiratos Árabes Unidos, tiene más habitantes que todo el país de Qatar. Allí está el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con diferencia. Cuando hablas con los infinitos trabajadores de Qatar, todos añoran sus años en los Emiratos.

El avión de Dubái a Doha viene lleno de argentinos que han decidido pernoctar a un precio más económico y luego viajar a ver el partido de Cuartos de Final. Otros nos cuentan que tienen todo planeado para ir por tierra. Lo cierto es que en una ciudad tan grande no se percibe el ambiente del Mundial.

Ya en Doha, vemos en las pantallas de la playa de Katara la previa del Argentina-Holanda. Brasil juega su partido contra Croacia. En su línea, controla el partido, no le generan ni una sola ocasión de gol, y tiene cuatro o cinco muy claras que tapa Livakovic. Pero no lo puede resolver hasta la prórroga, allí aparece el genio de Neymar, entra al área haciendo una pared exquisita con Lucas Paquetá, y tiene tiempo de frenar y eludir al arquero, para luego definir a portería vacía. Un golazo. Pero Croacia va en busca del empate, y un centro de Orsic lo golpea Bruno Petkovic de zurda, con tan mala fortuna que pega en Marquinhos, descoloca a Allison, y se mete en el arco. Brasil 1, Croacia 1. Se tiene que definir por penales, empiezan los croatas marcando y Dominik Livakovic, otra vez héroe, le ataja el primero a Rodrygo. Cuando le toca tirar a Marquinhos ya van perdiendo 4 a 2, ya que no ha fallado ninguno el equipo de Luka Modric. El tiro del central brasileño pega en el poste y desata las lágrimas, siempre lágrimas, de Neymar y los suyos. Lo de Croacia no se puede creer, otra vez en Semifinales, otra vez como en el 2018, otra vez ganando siempre desde el punto penal.

Neymar y Modric, las figuras. Croacia y Brasil cuentan con jugadores de buen pie y mucha técnica. FOTO: AFP

Argentina vs Países Bajos

En el Estadio Icónico de Lusail se celebra la derrota de Brasil, pero se celebra por lo bajo, ahora solo queda la Argentina para defender el honor sudamericano. En principio, se prevé que el partido contra Holanda siga la misma tónica que el Brasil-Croacia, de hecho, Scaloni sale con tres centrales, para asegurar la parte defensiva.

El único cambio con respecto al partido de Octavos de Final es la entrada de Lisandro Martínez en detrimento del Papu Gómez. Ángel Di María esta vez estará disponible en el banco de suplentes.

Enfrente, otra vez la Holanda de Van Gaal, como en la semifinal de Brasil 2014 en la que pasó muy poquito hasta que el Chiquito Romero decidió en los penales. Esta vez presentan un central de la jerarquía de Virgil Van Dijk, repetirá Daley Blind por la izquierda, el mediocampo es tierra de Frenkie de Jong, y tienen una nueva figura, Cody Gakpo, que jugará junto con Depay y Berwijn en un tridente de ataque con mucha movilidad.

Viendo las tribunas de Lusail, se nos antoja imposible que gane Holanda. Van de naranja, así que se pueden contar, son 74 holandeses frente a 88.000 seguidores de la Argentina. Pero al fútbol juegan once contra once, eso sí, los ayudaremos desde las tribunas, desde las casas, desde todas partes.

La primera llegada es de Argentina, una pérdida holandesa la aprovecha Messi para abrir para Molina que corre por el lateral derecho pero centra mal. Volvemos a pisar el área, siempre Messi, abre para Acuña que lanza un centro horrible. Holanda llega por primera vez con Dumfries entrando por el segundo palo, pero en el área argentina manda el Cuti Romero.

En el mejor partido del Mundial de Qatar 2022, la Scaloneta eliminó a los Países Bajos y va por Croacia

Holanda se empieza a adueñar de la pelota, nadie quiere cometer un error, nadie quiere equivocarse. Depay recibe en el área pero no puede con Nico Otamendi. De Paul lo encuentra a Messi y en una baldosa se saca a De Roon, pero su tiro se va muy alto. Una pared en la puerta del área entre Memphis y Bergwijn le queda para la zurda y saca un tirito.

Sale un poco Holanda y le responde De Paul, primero pasando al hueco para el incansable Molina y luego tirando débil a las manos de Noppert. Entonces la agarra el mejor jugador del mundo, qué escándalo, arranca, va amagando, la pelota y él van pegaditos, juntos, los holandeses se van abriendo, y en el momento exacto lo habilita a Nahuel Molina que ha llegado siempre, pero esta vez define como nunca, con un simple toque, a la izquierda de Noppert que no se mueve. Es un golazo, por Messi, por Nahuel, por Argentina. 1 a 0. No nos sobraron méritos, a Messi le sobra talento.

Enzo Fernández tiene problemas en la marca, especialmente con Gakpo. Un empujón de Timber después de una falta del Toro Acuña termina en amarilla para los dos, y perdemos a Marcos para la semifinal. Empiezan a llegar los centros combados de Cody Gakpo, por ahora los atrapa el Dibu Martínez en el aire. Así termina el primer tiempo, con Argentina jugando a no jugar, falta mucho.

Cuando la toca Messi se ilumina el fútbol, aparecen los espacios como por arte de magia, lo habilita a Alexis Mac Allister, y el toque por bajo del ex de Argentinos le queda un poco largo a De Paul. Leo está iluminado, la pide, no lo pueden parar, Virgil Van Dijk, para muchos el mejor central del mundo, tiene que voltearlo en la puerta del área. El tiro libre es hermoso, sube y baja justito detrás del ángulo, pega en el techo de la red. Una belleza aunque no haya sido gol.

Liderazgo. Dibu Martínez volvió a responder en instancias decisivas del Mundial de Qatar. FOTO: NA

Ahora cambia Holanda, entra Luuk de Jong de nueve y defienden con cuatro. Scaloni responde con Paredes por De Paul. El Toro Acuña va para adelante con todo, no le importa nada, no mira para los costados, va y va, va y va, arrastra, contra todo pronóstico engancha, y Dumfries, que venía persiguiéndolo, se lo lleva por delante. Un penal que ha sacado el Toro solito, de puro guapo. Lo tira Lionel Andrés Messi, perfecto, a la izquierda de un Noppert que insiste en quedarse parado. 2 a 0.

Holanda todavía no ha tirado al arco, la defensa es una verdadera muralla. Sin embargo, Scaloni decide quitarlo al Cuti Romero porque está amonestado, y Van Gaal decide ponerlo a Weghorst. Berghuis mete un centro al área desde la derecha, cabecea el gigante Wout Weghorst y va adentro directamente, sin que la toque el Dibu. 2 a 1. Faltan siete más el adicional, que será mucho, toca sufrir. ¿Cuánto falta? Siete. Y ahora, ¿cuánto falta? SIETE.

La baja Luuk de Jong y el zurdazo de Berghuis va a la red, del lado de afuera. Ahora aparece Paredes para barrer a todos, levantar a Aké y al banco holandés. Nos atacan con pelotazos frontales y Nicolás Otamendi se hace figura, se crece, aquel chico que dio la cara en la debacle contra Alemania en los Cuartos de Final de 2010 es ahora el líder de la defensa, le gana a Van Dijk de arriba.

¿Cuáles jugadores de Argentina se pierden la Semifinal por acumulación de amarillas?

Pezzella hace una falta increíble en la última jugada y le regala un tiro libre a Holanda. Es muy bueno para Gakpo, pero llega el momento del maestro Van Gaal. Hacen una jugada preparada, la pone Koopmeiners abajo para el gigante Weghorst, y este tal Wout Weghorst se da la vuelta, le gana a Enzo Fernández, y define de zurda, abajo, sin que el Dibu pueda hacer nada. Segundo gol de Weghorst, segundo gol de Van Gaal. 2 a 2 en la última jugada. Estamos helados.

Argentina 2, Holanda 2. Scaloni sale como loco a protestarle a Mateu Lahoz por los diez minutos adicionales, por la falta que le cobró a Pezzella, se arma la bronca entre holandeses y argentinos. Tenemos que recuperar el temple, se nos ha ido un partido que tuvimos ganado durante una hora y hay que empezar de nuevo. Hay que levantarse, en la cancha, en la tribuna, en las casas.

Suspenso, alargue y penales

En la prórroga, Argentina recupera el control del partido, dirigido por Leandro Paredes. En los primeros quince, sin generar peligro, después, con Di María en la cancha, arrinconando a Holanda. Enzo Fernández hace una jugada maravillosa en el área y el tiro de Lautaro Martínez lo desvía Van Dijk cuando era gol argentino. Pezzella cabecea por arriba del travesaño. Lautaro saca un zurdazo que tapa Noppert. Di María tira un córner olímpico y otra vez Noppert al córner. El córner lo sacan corto para Enzo Fernández en la puerta del área, y su derechazo pega en el palo. Merecimos ganar. Argentina 2, Holanda 2. Penales. Bienvenidos al Show del Dibu.

Messi y el Dibu Martínez. FOTO: NA

La Selección argentina es semifinalista de la Copa del Mundo. FOTO: NA

Se van a tirar los penales en el arco donde tendría que estar la hinchada holandesa, la mayoría son argentinos, la bandera de Newell’s con Maradona y Messi cuelga detrás del arco. El primero lo tira el capitán Van Dijk. Es el Show del Dibu. El marplatense vuela, vuele nomás, atájelo, grítelo con la tribuna, que ahora le toca a Lionel. Y claro, maestro, toquecito, ahora sí vuela Noppert, siga volando Noppert, porque la pelota va despacito al medio del arco, sin renunciamientos, para vos Diego. Berghuis lo enfrenta al Dibu y ya va temblando. El marplatense se hace inmenso, y vuelve a volar, ahora para el otro lado, y vuelve a atajar, y ahora todo parece fácil, con el Dibu en el arco todo parece más fácil. La tribuna se viene abajo, ya nadie se acuerda que le toca tirar a Paredes, que todavía no terminó. Paredes la revienta, y lo celebra como lo que es, un jefe, manos apretadas, gracias por estar Leandro. Koopmeiners mete el primero para Holanda, a la izquierda del Dibu que no se mueve. Es importante el de Gonzalo Montiel, le pega bárbaro, estamos a un paso de la semifinal que él no podrá jugar. Weghorst no falla, ha sido la figura de Holanda, pero la pelota es del Dibu, no se la quita. Enzo Fernández tiene el penal de la victoria pero el pibe la tira afuera. Luuk de Jong frena la carrera y le pega bien, efectivo. Lautaro Martínez va con el quinto, si lo mete ganamos, justo Lautaro, al que no le está entrando ninguna. Y es gol, no sé cómo, pero es gol, ahora sí entró. Gritamos por todo lo alto. 4 a 3. Es saltar y festejar y emocionarse.

Messi líder, capitán. El Dibu en cuero, celebrando, y todavía se quiere pelear y se putea con los holandeses. Llega el momento de las camisetas al aire, a festejar con una tribuna llena, aquí no se va nadie, no nos vamos más, seguimos festejando, estamos otra vez en las Semifinales de un Mundial, sufriendo, claro que sí, así nos gusta, que lindo que se festeja así. Se canta “Muchachos”, adentro y afuera y en las casas, y lo imaginamos a Diego cantando y alentándolo a Lionel, porque Leo la rompió, debimos ganar en los 90, en los 120, pero hoy tocaba show, hoy tocaba el Show del Dibu.

Andrés Margolles desdeAl Daayen, Qatar.