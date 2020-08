Denuncian que los incendios en el país son por falta de protección de áreas naturales

Diversas áreas de la Argentina están en llamas. Se trata de reservas en Córdoba, Chaco y áreas protegidas y no protegidas del Gran Buenos Aires, como Santa Catalina (Lomas de Zamora) e Isla Verde en El Palomar. Además de las Islas del Delta, que hace meses que vienen sufriendo incendios intencionales.

Es válido aclarar que no todas las zonas son iguales, ni se ven afectadas de la misma manera. PERFIL pudo hablar con gente afectada y los puntos en común de los incendios son: la mayoría se da en zona de humedales, la falta de protección sobre las tierras y las denuncias por intencionalidad de los incendios. Todos los sectores coinciden en la necesidad de un accionar en conjunto por parte de los poderes públicos y también privados. Y que se puede solucionar la ley de humedales.

Córdoba

Hace ocho días que comenzaron los incendios en una extensa zona comprendida entre San Marcos Sierra, Capilla del Monte y Cruz del Eje. Celeste, de la comunidad mapuche de San Marcos Sierras, le explicó a PERFIL que les está resultando ''muy difícil poder colaborar con apagar el fuego que cada vez se sale más de control ya que no paran los focos. Nos cortan los caminos para que no podamos llegar con los voluntarios, como la ruta 38''. Cuando PERFIL le preguntó por las razones, ella respondió: ''Yo creo que se quieren quedar con los territorios sagrados porque no es casual que los incendios sean ahí''.

Según los medios cordobeses, la justicia provincial investiga a los dueños de campos del departamento de Ischilín con la hipótesis que el inicio de los incendios fue provocado por la quema de pastizales para la limpieza de terrenos para realizar explotaciones agropecuarias. También se atribuyen estas quemas a negocios inmobiliarios. Según datos oficiales, ya fueron evacuadas más de 200 personas, se perdieron viviendas y flora y fauna autóctona. : ''Es época de sequia, más el producto de los desmontes'', agrega Celeste.

Incendios: si no hay koalas, no lloramos

Chaco

Actualmente existen más de 6.500 focos de incendios forestales, que ya afectaron a más de diez mil hectáreas. Marta Soneira, secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia del Chaco, explicó en medios locales que los incendios forestales se deben 'al incorrecto accionar humano en las áreas urbanas y periurbanas por la quema de micro basurales, descuidos por parte de los ciudadanos y en las áreas rurales mayoritariamente por negligencia en la quema de nuevas áreas agrícolas a incorporar, quema de pastizales para renovación de verdeo , y quema de pastizales a vera de las rutas ocasionados por falta de conciencia colectiva en el manejo de fuego de uso de campamento u otros”

Lomas de Zamora

La organización de vecinos autoconvocados en defensa de la Reserva Natural provincial Santa Catalina (Lomas de Zamora) también denuncia incendios en sus áreas naturales protegidas del humedal que son más de 300 hectáreas. ''La zona fue declarada reserva provincial por ley en 2011. Suceden siempre estos incendios pero en cuarentena están desmadrados. Contabilizamos más quince incendios desde que comenzó. Hay empresas de volquetes que rellenan el lugar y queman esos restos. La problemática es que la OPDS no aplica la ley y no regula la situación''.

El Palomar

También en el Gran Buenos Aires, pero en zona oeste está Isla Verde en El Palomar, una zona de 200 hectáreas que es un reservorio natural de años, que forma parte del corredor biológico de Buenos Aires y que tiene más de 200 especies registradas, además de contener tres arroyos: el Corvalán, el arroyo Morón y el Céspedes. ''Estamos trabajando en el proyecto a nivel nacional, provincial y municipal, para poder proteger el área pero actualmente estos terrenos dependen de la Fuerza Aérea. Hace ocho años que insistimos que se declare reserva natural y para esta época siempre pasa que ocurren incendios de dudoso origen. En general, creemos que se hace con la intención de bajar el valor de los terrenos por el daño a la biodiversidad que se produce, que es justamente lo que defendemos. Acá no sucede como en otros lados. No se quema para dar lugar al agronegocio. Acá hay intereses económicos más bien inmobiliarios. El predio está perimetrado por un alambre en muy mal estado. Nosotros reclamamos que se proteja la zona con toda la vida que contiene, como el bosques de talar de rivera, los pastizales, las aves migratorias, ranas, anfibios, peces y más'', detallan desde la Asociación Civil Isla Verde a PERFIL.

Incendios en Córdoba | El fuego está fuera de control en la zona de Punilla

Entre Ríos

Es de público conocimiento que hace meses que las Islas del Delta son focos de incendios intencionales producto de la ganadería. El ecologista santafesino César Massi expresó: “el único respiro que tuvo el humedal fue cuando del 15 de marzo al 15 de abril no hubo incendios por la cuarentena obligatoria. Hasta el 15 de julio, habíamos calculado una superficie quemada de 50 mil hectáreas, tres veces Rosario. Y al día de hoy, los números nos dan 100 mil hectáreas en sólo 150 kilómetros. Es el único lugar misionero del Delta. El área más diversa está prendiéndose fuego. Esto es un ecosidio. Quedan cenizas. Eliminamos la mayor parte de los reptiles que estaban. Ratones, nutrias, carpinchos, que se refugian en el humedal durante el invierno, están muertos. Esta columna vertebral verde no puede tolerar siete meses de incendios de esta magnitud. El Estado tiene que destinar recursos a la protección del ambiente. Los ministerios provinciales tienen que se fuertes y con recursos”.

''America Latina está prendida llamas. Los incendios no ocurren solamente en Argentina sino que tambien en Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y casi todos los países de la región. El calentamiento global no es un problema del futuro, la crisis climatica ya llego. Necesitamos mayores recursos estatales dedicados a apagar estos incendios y una ley de humedales urgentemente pero también tenemos que empezar a pensar regionalmente como vamos a cambiar este sistema socioproductivio que es el verdadero culpable de los incendios'', concluyen desde Jóvenes por el Clima.