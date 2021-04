5 consejos para un buen manejo de la economía doméstica en tiempos de volatilidad

En tiempos de crisis en los que la segunda ola de covid golpea con fuerza y genera aumento de la volatilidad, nada mejor que saber administrar con mano de experto el capital del que disponemos.

Si somos cabeza de familia, o simplemente queremos mejorar la administración de nuestro capital, debemos tener en cuenta algunas claves que nos darán la posibilidad de planificar a corto, mediano y largo plazo, y nos permitirá encarar nuestros objetivos con claridad y optimismo.

1- Conocer mis ingresos y egresos como la palma de la mano:

Esto no implica controlar estrictamente cada centavo que sale de nuestra cuenta. No debemos olvidar nunca que la plata la generamos para usarla, para cubrir nuestras necesidades pero también, siempre que se pueda, para darnos nuestros gustos. En este punto es importante controlar la ansiedad, entender que hay gastos que son prioritarios y otros que no son necesarios y tienen claras alternativas.

El precio de algunos electrodomésticos se mantendrá hasta fines de octubre

2. Atender el presente para mirar a futuro

Con un manejo responsable de nuestra economía, podremos planificar con claridad para alcanzar la meta que perseguimos. Para ello, debemos plantearnos objetivos claros. Esto aplica a proyectos pequeños, como pueden ser unas vacaciones familiares, cambiar el celular o el auto, como también otros más grandes, como comprar una casa, o incluso acceder a una jubilación cómoda antes de tiempo.



3. No te duermas: el tiempo es tu aliado

Lastimosamente, vivimos en un contexto donde diariamente la inflación y los saltos del tipo de cambio afectan a nuestra realidad económica. Por eso es importante que nuestro dinero trabaje para nosotros, y no dejarlo debajo del colchón. Desde invertirOnline existe la posibilidad de acceder a Cuenta Remunerada, en pesos y en dólares, para que el dinero disponible en la Cuenta de Inversión vaya generando intereses, incluso cuando no lo tenemos invertido en ningún activo. Además, está totalmente disponible, con lo cual es una gran oportunidad para ir dejando el dinero que no necesitamos en lo inmediato, e ir retirando lo que necesitamos para nuestros gastos diarios, semanales o mensuales, mientras el resto sigue generando intereses.

El Gobierno define esta semana el “Plan Otoño” para bajar la inflación



4- El ojo del patrón engorda el ganado

La gestión activa sobre nuestro patrimonio hace la diferencia. Si conocemos cuánto dinero entra, cuánto sale, y hacia dónde queremos ir, podremos tomar decisiones inteligentes en base a esto. Para ello, es importante conocer las alternativas y oportunidades que tenemos a disposición. Para ello, el mercado de capitales ofrece un abanico de posibilidades, que se adaptan perfectamente a nuestro apetito por el riesgo.



5- No olvidar el poder del interés compuesto

Por último, considerar que hay un argumento poderoso que si bien es matemático aplica perfectamente a las finanzas y es el interés compuesto. En sencillas palabras, quiere decir que si uno comienza por ejemplo con $100 y lo invierte al 10% anual, en un año tiene $110. Pero si vuelve a invertir de nuevo esos $100, más la ganancia de los $10 del año anterior, este segundo año no tiene $10 más sino $11 totalizando $121.

Siguiendo este ejemplo, al cabo de 10 años tendrías $259 (dos veces y media) y en 30 años $1.745 con los $100 originales. Por lo cual cuanto antes se invierta y más constancia se tenga, es mejor. Recordar que el inversor más famoso (y uno de los más ricos del planeta) Warren Buffett, que hizo su primera inversión a los 11 años, se lamenta de haber empezado demasiado tarde.

* Jefe de Research de invertirOnline