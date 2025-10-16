A cuánto cerró el dólar blue hoy 16 de octubre

El mercado cambiario argentino muestra estabilidad en el segmento informal, con el dólar blue manteniéndose sin grandes variaciones al cierre de la jornada de este jueves, 16 de octubre de 2025. Los dólares financieros, por su parte, registraron leves alzas, en un contexto de inestabilidad global y expectativas económicas locales.

A cuánto cotiza el dólar blue este 16 de octubre

Cerró la rueda en $1435 para la compra y $1470 para la venta.

Es el tipo de cambio del mercado informal, negociado por fuera de los bancos y casas de cambio.

A cuánto cotiza el dólar oficial

El Banco Nación cerró la cotización en $1375 para la compra y $1425 para la venta.

Es el valor fijado por el Banco Central (BCRA) para transacciones en el mercado formal.

A cuánto cotiza el dólar MEP

Finalizó la jornada en $1465,40 para la compra y $1473,61 para la venta.

Se obtiene legalmente a través de la compra y venta de bonos en la Bolsa, en pesos y luego en dólares.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL)

Se ubicó en $1484,48 para la compra y $1485,80 para la venta.

Permite cambiar pesos por dólares en el exterior mediante la compraventa de activos que cotizan en ambas monedas.

A cuánto cotiza el dólar cripto

Se negoció en torno a los $1514 para la compra y $1520 para la venta.

Tipo de cambio que se obtiene al comprar una stablecoin (criptomoneda atada al dólar) en pesos argentinos.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

La cotización se establece en $1852,50 (valor referencial, incluye impuestos).

Es el tipo de cambio para consumos en el exterior con tarjeta de débito/crédito y servicios digitales.