A cuánto cerró el dólar Blue hoy, viernes 6 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 6 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 6 de marzo cerró $1.385 para la compra y $1.435,00 para la venta. cerró el dólar blue hoy, viernes 6 de marzo.

A cuánto cerraron los dólares financieros hoy, viernes 6 de marzo

A cuánto cerraron el dólar MEP, hoy viernes 6 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.435,40 para la compra y $1.437 para la venta.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (DCL) , hoy viernes 6 de marzo

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (DCL) , hoy viernes 6 de marzo a $1.476,30 para la compra y $1.476,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 6 de marzo en $1.473 para la compra y $1.473,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 6 de marzo a $1.865,50 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 567 puntos básicos este viernes 6 de marzo.