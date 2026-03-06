A cuánto cerró el euro blue hoy, viernes 6 de marzo

El euro blue hoy, viernes 6 de marzo de 2026, cerró a $1.747,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 6 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 6 marzo cerró a a $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.204,37 para la compra y $1.599,96 para la venta este viernes 6 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cerró el euro en los diversos bancos de Argentina, este viernes 6 de marzo

Este viernes 6 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.575,00 comprador y $1.675,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.587,11 comprador y $1.677,62 vendedor.

Banco Supervielle: $1.594 comprador y $1.690 vendedor.

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 6 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.