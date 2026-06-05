A cuánto cerró el dólar hoy, 5 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue hoy,

El dólar blue hoy cerró este 5 de junio a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 5 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 5 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

De cuánto es la fortuna que habría dejado el Indio Solari y cómo la construyó

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 5 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 5 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.461 para la compra y $1.462,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 5 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 5 de junio a $1.512,40 para la compra y $1.512,80 para la venta.

AgroActiva 2026: una multitud, más de 1.100 empresas y batería de créditos a baja tasa para el campo

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 5 de junio a $1.898 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 5 de junio en $1.519,40 para la compra y $1.519,50 para la venta.

Empleadas domésticas: cuáles son los nuevos sueldos mínimos y escalas vigentes para junio 2026

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 495 puntos básicos este viernes 5 de junio.