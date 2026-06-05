Tecnológicas bajo presión: el dato de empleo en Estados Unidos golpeó a los activos de riesgo

Los mercados internacionales cerraron la primera semana de junio con fuertes señales de volatilidad, especialmente en el sector tecnológico. La caída del Nasdaq, el retroceso de los activos emergentes y el impacto sobre compañías como Nvidia y Tesla volvieron a poner en debate las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el verdadero valor de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

En diálogo con Canal E, el economista y analista de mercados de Buenos Aires Valores (BAPSA), Lucas Carattini, explicó los factores detrás de la corrección bursátil, el rol de la Reserva Federal, la sensibilidad del mercado tecnológico y los riesgos que podrían aparecer si las tasas vuelven a tensionarse.

El dato de empleo en Estados Unidos cambió las expectativas del mercado

Carattini explicó que uno de los principales detonantes de la corrección fue la publicación de un dato de empleo más fuerte de lo esperado en Estados Unidos.

Según detalló, un mercado laboral sólido puede alimentar presiones inflacionarias y modificar las expectativas sobre futuras decisiones de la Reserva Federal.

En ese sentido, señaló que "cuando el mercado laboral sigue fuerte, se tienden a generar presiones inflacionarias", lo que aleja la posibilidad de un recorte rápido de tasas.

Para el analista, el punto central no es que la Fed necesariamente vaya a subir los tipos de interés, sino que las expectativas de baja empiezan a perder fuerza.

La baja de tasas aparece cada vez más lejos

El mercado venía descontando la posibilidad de nuevos recortes de tasas, una expectativa que también era impulsada desde el plano político en Estados Unidos.

Sin embargo, los últimos datos económicos modificaron ese escenario y obligaron a los inversores a recalibrar sus posiciones.

Carattini consideró que "con estos números lo veo más alejado", en referencia a la posibilidad de que la Reserva Federal avance rápidamente con una baja de tasas.

Como consecuencia, subieron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y cayeron los activos de mayor riesgo, entre ellos las acciones tecnológicas y los mercados emergentes.

Las tecnológicas enfrentan una toma de ganancias

El sector tecnológico fue uno de los más golpeados por el cambio de expectativas. Después de un fuerte rally impulsado por la inteligencia artificial, varias compañías registraron caídas importantes.

Para Carattini, parte del movimiento responde a una toma de ganancias luego de meses de subas pronunciadas.

En ese contexto, explicó que las empresas tecnológicas "vienen teniendo un rally muy fuerte a lo largo del año", por lo que una corrección era esperable dentro del escenario actual.

La caída afectó especialmente a compañías que habían concentrado gran parte del entusiasmo inversor, como Nvidia, Tesla, Microsoft, Amazon, Google y Meta.

La inteligencia artificial sigue en el centro de las valuaciones

Más allá del dato de empleo, el analista remarcó que el mercado también está observando con atención las inversiones que las grandes empresas están realizando en inteligencia artificial.

Muchas compañías anunciaron fuertes desembolsos de capital para desarrollar infraestructura, modelos y aplicaciones vinculadas a esta tecnología.

Según explicó, el interrogante pasa por saber "quién va a ser el que gane la carrera de la inteligencia artificial" y qué empresas lograrán convertir esas inversiones en resultados concretos.

Carattini diferenció entre firmas tecnológicas consolidadas, que ya generan grandes flujos de caja, y otras empresas más dependientes de expectativas futuras.

El mercado empieza a mirar con más cuidado los múltiplos

La corrección también reavivó la discusión sobre si algunas compañías tecnológicas estaban sobrevaluadas.

Carattini señaló que ciertos activos del sector llegaron a cotizar con múltiplos muy elevados respecto de sus ingresos, especialmente en comparación con empresas industriales tradicionales.

En esa línea, explicó que algunas tecnológicas presentan "múltiplos totalmente alejados" de los parámetros habituales de otros sectores del mercado.

Sin embargo, aclaró que no todas las compañías atraviesan la misma situación, ya que algunas quedaron con valuaciones más atractivas luego de la compresión reciente.

El petróleo y los conflictos geopolíticos siguen bajo monitoreo

El analista también se refirió al impacto de los conflictos internacionales sobre los mercados, especialmente por su efecto en el precio del petróleo.

Si bien consideró que la situación geopolítica ya está parcialmente incorporada en las expectativas del mercado, advirtió que un petróleo elevado puede tener consecuencias importantes sobre la economía global.

En ese sentido, remarcó que un nivel alto de crudo puede generar "un impacto inflacionario" y, al mismo tiempo, una ralentización de la actividad económica.

Para Carattini, este factor seguirá siendo clave porque encarece los costos de producción y puede afectar la dinámica de consumo y crecimiento.

El principal riesgo sistémico está en las tasas de interés

Hacia adelante, Carattini consideró que el riesgo más relevante para los mercados no pasa únicamente por una caída del equity tecnológico, sino por un eventual salto fuerte en las tasas de interés.

Estados Unidos mantiene una economía muy apoyada en el crédito, desde hipotecas hasta préstamos estudiantiles y financiamiento corporativo.

Por eso advirtió que "un evento sistémico lo veo más por el punto de vista de tasa de interés volando que por caída en el precio del equity".

El analista sostuvo que, si las tasas subieran demasiado, podrían aparecer tensiones en entidades financieras, familias y empresas con altos niveles de endeudamiento.

La Fed seguirá marcando el ritmo de las bolsas

Para Carattini, el comportamiento futuro de las acciones tecnológicas estará estrechamente ligado a las decisiones de la Reserva Federal y al costo de financiamiento de mediano plazo.

Si las tasas permanecen elevadas durante más tiempo, las valuaciones de las empresas de crecimiento podrían seguir bajo presión.

En cambio, una señal más clara de baja de tasas podría devolver impulso a los activos de riesgo.

Por eso concluyó que el futuro de las cotizaciones tecnológicas "va a ir mucho más atado a lo que pase con la tasa de interés que solamente por expectativas propias de las compañías".